Demirtaş'tan saldırı yorumu: Acı hepimizin

T24 - Eski BDP lideri Selahattin Demirtaş, 1 polisin şehit olduğu Kastamonu’daki Başbakanlık konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Acı hepimizin acısı, ölümleri durdurmak hükümetin görevi” dedi.





BDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kastamonu’daki saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş, bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırının “acının herkesin acısı olduğunu” söyledi.

Hükümeti göreve çağıran Selahattin Demirtaş, “Ölümleri durdurmak hükümetin görevidir” diye konuştu.

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, "Operasyonların devam etmesi durumunda BDP'nin desteklediği bağımsız adayların seçimden çekilebileceğini" söylemişti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise BDP'yi saldırıyı kınamamakla eleştirmişti.











Öte yandan Mardin’in Nusaybin ilçesinde BDP tarafından kurulan Demokratik Çözüm Çadırı polis tarafından sökülmek istenince vatandaşlar çadır sökülmesine izin vermedi. Omuzlara alınan çadır başka bir alana taşınırken ilginç bir görüntü oluşturdu



