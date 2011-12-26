Demirtaş'tan Şahin'e 'egzos'lu yanıt

T24- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "Masum bir partiyle mücadele etmiyoruz" sözlerine twitter'dan yanıt verdi.



BDP lideri Demirtaş, twitter üzerinden yaptığı açıklamada takipçilerine "merhaba' dedikten sonra şunları yazdı:



"Bazı İçişleri bakanları vardır ki, kendileri 1915 modeldir. Bunların bir de 38 modelleri var ama onlar çok gaz yakıyorlar. Motor performansları fena sayılmaz ama egzos sesleri biraz yüksektir, konuşuyorlarmış gibi gelir size. Bu modellerin iki "küçük" eksikleri var. Direksiyonları ve frenleri yoktur, nereye gideceklerini ve nerede duracaklarını bilemezsiniz."



İçişleri Bakanı Şahin'in sözlerine BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. Bakan Şahin'in sözleriyle açıkça BDP'yi hedef aldığını ileri süren Kaplan, "Bu açıklamalarıyla Bakan, sürmekte olan KCK yargılamalarını etki altına almak istemektedir. Bakan açıkça BDP'ye karşı muhalefet değil düşmanlık yapmaktadır" dedi.



