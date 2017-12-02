Demirtaş'tan partisine "Benimle ilgili kararı verin" mesajı

HDP’nin 3'üncü olağan kongresinin herhangi bir erteleme olmadan 2018 başında yapılmasının kararlaştırılması üzerine tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş partisine, "Benimle ilgili kararı verin" mesajı gönderdi .

HDP Parti Meclisi (PM), olağan kongresinin ne zaman yapılacağı konusunda parti içinde yürütülen tartışmalara son noktayı koydu. Olağan kongrenin herhangi bir erteleme kararı alınmadan en geç Şubat 2018’in sonuna kadar yapılması benimsendi. Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti meclisine, “Benimle ilgili kararı artık verin. Bu kararı verirken herhangi bir tereddüdünüz olmasın” mesajı gönderirken, partide Demirtaş’ın tekrar eş bakan olması yönündeki görüşün öne çıktığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberi şöyle:

HDP’nin 3. olağan kongresinin ne zaman yapılacağı konusunda parti içinde uzun süredir farklı görüşler dile getiriliyordu. Kongrenin ne zaman yapılacağı konusunda son bir aydır partinin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen toplantılarda kongrenin ertelenmemesi yönünde bir görüş ağırlık kazanmıştı.

HDP’nin önceki gün gerçekleşen PM toplantısında da kongrenin hangi tarihte yapılacağı konusunda net bir karara varıldı. HDP PM’de kongrenin olağan tarihi olan 2018 yılının başında yapılması benimsendi. Toplantıda kongrenin en geç Şubat 2018’in sonuna kadar yapılmasına yönelik karar alınırken; kongre hazırlıklarına göre net tarihin kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda kongrenin Ocak ayının son günleri ile Şubat ayının başında olabileceği kaydediliyor.

Edinilen bilgiye göre, kongrenin ne zaman yapılacağı konusunda bir görüşün ağırlık kazanmasının ardından tutuklu olan Demirtaş’ın durumu konusunda da tartışmalar yapıldı.

Demirtaş, daha önce partinin yetkili organlarına “Gerekirse bı- rakabilirim” mesajını göndermişti. Demirtaş’ın ayrıca önceki günkü PM toplantısına avukatları aracılığıyla gönderdiği mektup okundu. Demirtaş’ın, mektupta partinin kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu ifade ettiğini, HDP’yi mağdur etmek istemediğini belirttiği öğrenilirken, “Partinin benim üzerimde büyük emeği var. Ben bu partiye 8 yıl genel başkanlık yaptım. Ancak artık benimle ilgili bir karar vermeniz lazım. Benim durumum belirsizliğini koruyor. Bu konuyla ilgili artık tereddüt etmeden bir karar verin” mesajını ilettiği kaydedildi.

Toplantıda Demirtaş’ın eş genel başkanlık görevine devam etmesi yönündeki görüş tekrar vurgulanırken, kongre tarihine kadar Demirtaş hakkında herhangi bir ceza verilmesi ya da siyaset yapma yasağı getirilmesi durumunda ne olacağı konusunda da çeşitli görüşler dillendirildi. PM’de Demirtaş’ın tekrar eşgenel başkan olması yönündeki görüş doğrultusunda kongre hazırlıklarının yapılması benimsendi.

Demirtaş, 2014 ve 2016 yıllarındaki olağan kongrelerinde HDP Eş Genel Başkanlığı görevine seçilmişti. HDP tüzüğünde yer alan iki dönem kuralı nedeniyle Demirtaş’ın tekrar seçilebilmesi için parti tüzüğünde değişiklik yapılması da gerekiyor. İki dönem kuralıyla ilgili yapılacak değişikliğin yanı sıra parti tüzüğünde, tutuklamalar nedeniyle il ve ilçe örgütlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için de çeşitli değişiklikler yapılacağı ifade ediliyor.