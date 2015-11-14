Demirtaş: IŞİD'e destek verenleri biliyoruz

Galatasaray Meydanı’nda Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , Fransa’da yaşanan terör saldırılarını değerlendirdi. IŞİD’e destek verenleri bildiklerini söyleyen Demirtaş, “Öncelikle Paris katliamını lanetliyorum. Ülkemizde de maalesef yabancı olmadığımız bir katliam biçimi. Umut ediyorum IŞİD’i destekleyen, büyüten, palazlandıran ve kullanan bütün devletler, liderler bu katliamda sorumluluklarının farkına varırlar. Maalesef her yerde masum insanlar bu acı faturayı ödüyor" ifalelerini kullandı.

IŞİD'in Kürtler üzerindeki baskısına ses çıkartmayanları eleştiren Demirtaş " Türkiye’de de bu faturayı bizler ödedik. Bize ödettiler. IŞİD’i büyütüp pohpohlayanlar onu Türkiye de dahil olmak üzere tetikçi olarak kullananlar, bugün bu katliam karşısında maalesef timsah gözyaşı dökenlerdir" dedi.

Fransa'nın yanında olduğunu şu ifadelerle belirtti:

"Fransa halkının acısını paylaşıyoruz ama IŞİD zihniyetine karşı da herkesi Türkiye dahil olmak üzere bütün halklarımızı ortak direnişe, mücadeleye davet ediyoruz. IŞİD’le Türk hükümetinin yada Fransız hükümetinin yada Suudi, Katar hükümetinin mücadele etmediği, etmeyeceği görülmelidir. Bu ülkeler aslında bu katliamların birinci derecede sorumlularıdır. Öyle başkaını suçlamaya, topu başkasına atmaya hiç gerek yoktur. Kimlerin IŞİD’i tetikçi ve taşeron olarak kullandığını bizler çok iyi biliyoruz. Suruç, Ankara ve Diyarbakır katliamından tanıyoruz.”