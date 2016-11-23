Demirtaş'tan mesaj var: Bu hukuksuzluk daha fazla devam edemez

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde eşi Başak Demirtaş ziyaret etti. Başak Demirtaş ”Başkanın sağlığı da, durumu da, morali de çok iyiydi. Herkese, bütün halka selamlarını söyledi. Bu hukuksuzluğun daha fazla devam etmeyeceğini inanıyor, 'Bunu herkes böyle bilsin, uzun süre devam edemez' dedi" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, eşinin tutuklanmasının ardından Edirne'ye bugün gelen Başak Demirtaş, ilk kez cezaevinde ziyaret etti. İstanbul'dan karayoluyla gelen Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş için takım elbise ve gömlek getirdi.

Yaklaşık 2 saat cezaevinde kalan Başak Demirtaş, ziyaretin ardından gazetecilere eşi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Başkanın sağlığı da, durumu da, morali de çok iyiydi. Herkese bütün halka selamlarını söyledi. Bu hukuksuzluğun daha fazla devam etmeyeceğini inanıyor. 'Bunu herkes böyle bilsin, uzun süre devam edemez' dedi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra geldiği araca binen Başak Demirtaş Edirne'den ayrıldı.