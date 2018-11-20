Demirtaş'tan Kürtçe tavsiyesi: Birlikte yaşıyoruz, birbirimizin dilini öğrenelim

2 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, her pazartesi günü saat 19.00'da Twitter'dan mesaj paylaşma seansının ikincisini ‘Kürtçe’ meselesine ayırdı. “OHAL’de çok sayıda Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kreş, kurs ve enstitü kapatıldı. Kürtçenin eğitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasını bir yana bırakın, halkın kısıtlı imkânlarıyla kendi anadilini koruma gayretlerine bile yasakçı yaklaşmak insafsızlıktır” değerlendirmesinde bulunan Demirtaş, “Birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. O halde hem birbirimizin diline saygı duyalım hem de öğrenelim” diyerek Türklere de Kürtçe öğrenmeleri çağrısında bulundu.

"Yeryüzündeki dillerin her biri ayrı ayrı güzeldir, kıymetlidir. Yasaklı diller veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri sahiplenmek ve geliştirmek çok önemlidir. Kürtçe, bu dillerden biridir" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

“Bu nedenle, Diyarbakır’da düzenlenen Kürt Dili Çalıştayını önemli ve değerli buluyorum. Çalıştaydan çıkan sonuçların büyük bir ciddiyetle takip edilmesi ve hayata geçirilmesi için herkesin etkin bir çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyorum.

OHAL’de çok sayıda Kürtçe TV, radyo, gazete, dergi, web sitesi, kreş, kurs ve enstitü kapatıldı. Kürtçenin eğitim dili, resmi dil ve kamusal dil olmasını bir yana bırakın, halkın kısıtlı imkânlarıyla kendi anadilini koruma gayretlerine bile yasakçı yaklaşmak insafsızlıktır.

Diller üzerindeki anlamsız, akıl almaz ve incitici yasakların mutlaka kaldırılması gerekir. Herkesin de anadiline çok daha fazla sahip çıkması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Egemen dillerin iletişim, bilişim ve teknoloji imkanlarıyla gündelik yaşamımızı her geçen gün daha fazla kuşatması ve Türkiye’de Kürtçeyi dışlayan eğitim sistemi, Kürtçe dil kaybını arttırmıştır. Bu durumun, büyük bir ciddiyetle gündemde tutulmasında fayda vardır.

“Yok Shakira değil”

Kürtçenin korunarak günümüze aktarılmasında dengbêjlerin de büyük bir rolü vardır. Sevgili Ömer Güneş ve İbrahim Şahin, bu kadim geleneğin iki önemli temsilcisini Reşo ve Şakiro’yu (yok, Shakira değil:) ) güzel bir çalışmada buluşturmuşlar, ellerine sağlık. Bütün engellemelere ve imkansızlıklara rağmen Ziryab isminde Kürtçe bir müzik dergisi çıkarılmaya başlanmış. Henüz göremedim ama ne iyi etmişler. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bir de Dilop adlı bir kültür, sanat, edebiyat dergisi var. Ben takip ediyorum, size de öneririm.

“Kürtçe öğrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum”

İngilizce öğrenmek için İngiliz olmak, Türkçe öğrenmek için Türk olmak gerekmiyor. Kürtçe öğrenmeniz için de Kürt olmanız gerekmiyor. Her biri için insan olmak yetiyor. Kürtçe öğrenmeyi, sadece anadilini bilmeyen Kürtlere tavsiye etmiyorum. Birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. O halde hem birbirimizin diline saygı duyalım hem de öğrenelim. Bu bizi birlikte olmaktan etmez; aksine güzelleştirir, güçlendirir.”

Demirtaş’tan kitap tavsiyesi

Gültan Kışanak’ın “Kürt Siyasetinin Mor Rengi” ve İdris Baluken’in “Üç Kırık Dal” kitaplarının da fotoğrafını paylaşan Demirtaş “Bu arada, cezaevinden yazmaya, üretmeye devam eden iki değerli arkadaşımın kitaplarını, eğer henüz okumadıysanız hatırlatmış olayım” diyerek kitap tavsiyesinde bulundu.