Demirtaş'tan KHK değerlendirmesi: Siyasi iktidar, vekil yargılamalarını kontrol altına almak istiyor

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş son çıkarılan KHK'ları değerlendirdi. Demirtaş siyasi iktidarın vekil yargılamalarını kontrol altına almak istediğini belirtti.

Demokrasi için Hukukçular’dan M. Taner Avşar, Cevdet Öcal ve Yıldız İrmek 25 Ağustos (2017) Cuma günü Edirne Fipi Cezaevi’nde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’la görüştü. Demirtaş son çıkarılan KHK’ları değerlendirdi.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş son çıkan KHK’lerle ilgili değerlendirmede bulundu. Demirtaş, KHK’de düzenlenen vekillerin yargılanmasına ilişkin olarak “Farklı mahkemelerden farklı sonuçlar çıkmasının önüne geçmek ve aynı zamanda yerel mahkemelerde, halkın duruşmalara katılımını, davalar hakkında bilgilenmesini engellemek istiyorlar” dedi.

Yeni KHK’de milletvekili yargılaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirtaş “Milletvekili soruşturma ve yargılamalarını Ankara’da tek bir savcılık ve tek bir mahkeme üzerinden yaparak tamamen siyasi iktidarın kontrolüne almak istiyorlar” dedi. Yapılan yeni düzenlemeyle farklı mahkemelerden farklı sonuçlar çıkmasının önüne geçilmek istendiğini belirten Demirtaş ayrıca yerel mahkemelerde halkın duruşmalara katılımının ve davalar hakkında bilgilenmesinin de engellenmek istendiğini söyledi.

"KHK ile anayasa değiştirilemez"

KHK ile birlikte yapılan düzenlemenin doğal hakim ilkesine ve dolayısıyla adil yargılama ilkesine aykırı olduğuna değinen Demirtaş'ın değelerlendirmeleri şöyle:

“Eğer mutlaka bir merkezileştirme yapılması gerekiyorsa, milletvekillerinin soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmalı, yargılama yeri de Anayasa Mahkemesi olmalıdır. Genelkurmay başkanı, MİT müsteşarı gibi bürokratlar dahi Anayasa Mahkemesinde yargılanırken, halk iradesinin temsilcisi milletvekilleri için de bu olanak tanınabilir. Kuvvetler ayrılığı, yasama dokunulmazlığı gibi Anayasa’nın temel kurumlarının doğru uygulanması, Anayasa ve uluslararası hak belgelerinin doğru yorumlanması bakımından daha yerinde olacaktır.”

KHK’de SEGBİS’e ilişkin hüküm konusunda da görüş bildiren Demirtaş, “KHK sanık ve avukatının onayını kaldırıyor ve SEGBİS’e zorla çıkarma yetkisi getiriyor. Bu hüküm ceza yargılamasının yüzyüzeliği ilkesine ve savunma hakkına aykırı. KHK hükmü, bizim SEGBİS’e çıkmama, Mahkemede hazır bulunma hakkımızı talep etmemize karşı konulmuş bir hüküm. Fakat hiçbir şekilde SEGBİS’i kabul etmeyeceğiz” dedi.