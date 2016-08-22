Demirtaş'tan kendisine "Alman yosması" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hakkında suç duyurusu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan kendisine, "Alman yosması" ve "Soysuz kahpe" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saral, Demirtaş ve Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Bellevue Sarayı'nın kripto sığıntısı. Boynunda tasması. Alman Yosması; Ey soysuz kahpe! Hesap göreceğiz artık sizinle" yazmıştı.

Demirtaş, bu sözler üzerine avukatı Mahsuni Karaman aracılığıyla Saral hakkında, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede özetle şunlar kaydedildi:

"Üzülerek belirtmek gerekir ki ‘Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Resmi Hesap' tanıtım ibareli bu hesaptan yapılan paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya dair bir açıklama yapılmamıştır. Ülkenin içinde bulunduğu sert politik iklimde, sorumsuzca yapılan bu paylaşımlar ile sadece müvekkile hakaret ve tehditte bulunulmamış, müvekkil birtakım marjinal çevrelere hedef gösterilmiştir. Şüpheli hakkında, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma yapılarak, anılan suçlardan cezalandırılması amacıyla dava ikamesini talep ediyorum."