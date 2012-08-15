Demirtaş'tan AKP'ye: PKK'nın propagandaya ihtiyacı yok

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın kaçırdığı CHP'li Hüseyin Aygün olayını değerlendirdi. Demirtaş, "Üzücü olan hükûmetin PKK propagandası olacağı gibi komik bir gerekçe ile insan hayatını hiçe saymasıdır. PKK'nın propagandaya ihtiyacı yoktur" dedi.

Diyarbakır ’da bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , PKK tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün olayı ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'a konuştu.

Demirtaş, şöyle dedi: "Kendisine ’Geçmiş olsun’ diyoruz. Hükûmetin ilgisizliği bir kez daha ortaya çıktı. Kaymakam adayı, asker ve polis kaçırılmış, hükümet PKK propagandası olur diye insan hayatını hiçe saymaktadır. Böyle bir anlayış olabilir mi. İnsanların canını bu kadar rahat riske atmaktan çekinmiyorlar. PKK ’nin propagandaya ihtiyacı yoktur. Yeni kurulan bir örgüt değil ki propaganda yapsın. Onlar çözümü dayatmak istiyorlar. Hükümetin çözüm için artık vurdum duymaz olmaması gerekir."