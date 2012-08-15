T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş'tan AKP'ye: PKK'nın propagandaya ihtiyacı yok

BDP lideri Demirtaş, CHP'li Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili olarak hükümeti eleştirdi. Demirtaş, "Hükûmetin ilgisizliği bir kez daha ortaya çıktı" ifadesini kullandı

15 Ağustos 2012 20:59

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın kaçırdığı CHP'li Hüseyin Aygün olayını değerlendirdi.  Demirtaş, "Üzücü olan hükûmetin PKK propagandası olacağı gibi komik bir gerekçe ile insan hayatını hiçe saymasıdır. PKK'nın propagandaya ihtiyacı yoktur" dedi.

Diyarbakır ’da bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , PKK tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün olayı ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'a konuştu.

Demirtaş, şöyle dedi: "Kendisine ’Geçmiş olsun’ diyoruz. Hükûmetin ilgisizliği bir kez daha ortaya çıktı. Kaymakam adayı, asker ve polis kaçırılmış, hükümet PKK propagandası olur diye insan hayatını hiçe saymaktadır. Böyle bir anlayış olabilir mi. İnsanların canını bu kadar rahat riske atmaktan çekinmiyorlar. PKK ’nin propagandaya ihtiyacı yoktur. Yeni kurulan bir örgüt değil ki propaganda yapsın. Onlar çözümü dayatmak istiyorlar. Hükümetin çözüm için artık vurdum duymaz olmaması gerekir."

ETİKETLER

DemirtaşBDPPKKAKPpropaganda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24