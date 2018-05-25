Demirtaş'tan Habertürk'e: HDP haberleri yaptığınızda halen hükümetten birileri arayıp uyarıyor mu?

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, televizyon kanallarının kendisi ve partisine dair haberlere yer vermemesine tepki gösterdi.

Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, CNN Türk, TRT, NTV ve HaberTürk’e yönelik olarak, “HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz” diye soruldu. Demirtaş, şunları söyledi:

-CNN Türk’e: Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz?

"TRT'yi iktidarın borazanı haline getiren yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz"

-TRT'ye: Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT'yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum.

-Habertürk'e: TRT'yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet'ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız?

"Seçimlere HDP ve Demirtaş da giriyor ama sanırım sizin bundan haberiniz yok"

-NTV'ye: 24 Haziran seçimlerine HDP ve Demirtaş da giriyor ama sanırım sizin bundan haberiniz yok. Aksi takdirde ne diye bültenlerinizde bizimle ilgili haberler, tartışma programlarınızda bir HDP'li olmasın, değil mi (!) Kesin haberiniz yoktu, ama söylemiş oldum şimdi.

Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz? @cnnturk — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 24, 2018

Demirtaş'ın Twitter hesabından CNN Türk'e yönelik paylaşımın yapıldığı sırada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ekrandaydı. İnce, Seçime Doğru Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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