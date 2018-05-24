Demirtaş'tan gençlere çağrı: Benim adıma her kapıyı çalın ve selamlarımı söyleyin

T24 Haber Merkezi

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, gençlere seçim çalışmalarına katılma çağrısı yaptı. Gençlerden her kapıyı kendisi adına çalıp selam söylemelerini isteyen Demirtaş, “’1 oy HDP'ye, 1 oy Demirtaş’a’ deyin. Kararsız seçmene rastlarsanız ‘O halde 1 oy Demirtaş'a, 1 oy HDP'ye de olur’ dersiniz. ‘Seçeneksiz değilsiniz yani’ deyin” ifadesini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

“Merhaba gençler! Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Aranızda halen çalışmalara katılmayanlar varsa da geç kalmış sayılmazsınız. Beni burada neden rehin tuttuklarını zaten biliyorsunuz. Ama dışarıda milyonlarca Demirtaş olduğunu daha fazla göstermenizde fayda var.

"Seçim çalışmalarınızdaki ilginç ve güzel anları fotoğraflayın, bir sürprizim olacak"

Benim adıma her kapıyı çalın ve selamlarımı söyleyin lütfen. "1 oy HDP'ye, 1 oy Demirtaş'a" deyin. Kararsız seçmene rastlarsanız "O halde 1 oy Demirtaş'a, 1 oy HDP'ye de olur" dersiniz. "Seçeneksiz değilsiniz yani" deyin.

Bir de, seçim çalışmalarınızdaki ilginç ve güzel anları fotoğraflayın. Çünkü en güzel seçim çalışması yapanlara bir sürprizim olacak. Yoo, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacağım, heyecan yapmayın hemen :) Siz çalışın, görüntüleyin ve bana güvenin.

"Üniversitelerinizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı da 24 Haziran'da vereceğiz"

HDP ve Demirtaş oylarına sandıkta sahip çıkmanızı da özel olarak rica ediyorum. Lütfen, sandık kurulu üyeliği için ya parti binalarımıza uğrayın ya da linke tıklayın: http://bizlerkazanacagiz.org Olmadı mention bırakın, ben sizin eve gelir bilgilerinizi alırım :)

Bu arada gençler, üniversitelerinizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı da 24 Haziran'da vereceğiz. Unutmayın, yaşamın her alanı gibi üniversiteler de ancak #SenleDeğişir Sen'le özgürleşir.”