Demirtaş'tan gençlere ve kadınlara çağrı

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan ve cuma günü partisi tarafından adının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yeni bir mesaj yayınladı. 'HDP’yi seven herkesin' HDP’den milletvekili adayı olabileceğini belirten Demirtaş, özellikle gençlere ve kadınlara çağrıda bulundu.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum :)” ifadelerine yer verildi.