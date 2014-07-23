Demirtaş'tan Erdoğan'a: TRT devlet kanalı, halkın kanalıdır ama sana hizmet ediyor

İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle toplantı yapan Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Tayyip Erdoğan'a 'Canlı yayında, baş başa, halkın huzurunda tartışalım' çağrısında bulundu.

TRT’nin yaptığı yayınları eleştiren Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ı hedef alarak "Sen TRT’yi kendi özel televizyonun gibi kullanıyorsun. TRT devlet kanalı, halkın kanalıdır ama sana hizmet ediyor. Sen bütün bunları yaparak milletin adayıyım diyemezsin" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Selahattin Demirtaş, bazı adayların arkasında devlet olduğunu belirterek, "’Ben milletin adayıyım’ diyerek devletin bütün imkânlarını kullanan adaylar var, görüyorsunuz, izliyorsunuz. Ben merak ediyorum; ’milletin adayıyım’ diyor ya, milletin kaçının altında özel uçak, özel helikopter var. Bu nasıl millet adayıdır ki ayağı toprağa değmiyor" dedi.

Demirtaş, "Bir Ana uçağında, bir Ata uçağında. Devletin helikopteriyle, uçağıyla, il il şehir şehir gezip miting yapıyor. Milletin helikopteri yok benim bildiğim, milletin özel uçağı yok. Milletin altında valiler, kaymakamların imkanları yok. Sen resmen devletin adayısın. Bütün devlet imkanlarını fütursuzca, çirkince kullanıyorsun. Merak ediyorum; bu nasıl bir millet adayıdır ki gittiği her yerde mitinglerin bütün masraflarını devlet karşılıyor, valilikler imkanlarını seferber ediyor. Milletin böyle imkanları yok" diye konuştu.

‘Devletin imkânları sana kurban olsun’

Selahattin Demirtaş, "Farz edelim sen bizden daha fazla halkçısın, hakikisin. O halde uçaklar, helikopterler, valiler senin olsun. Para, pul senin olsun. Bütün imkanlar sana kurban olsun. Tek bir şey istiyorum senden; canlı yayında, baş başa, halkın huzurunda tartışalım. Tek bir program, 2 saat canlı yayına çıkalım beraber ve gazeteciler soru sorsun bize. Ondan sonra hiç bir televizyon kanalı beni yayınlamasın. TRT, 24 saat seni yayınlasın. Devletin imkanları sana kurban olsun, feda olsun. O 2 saat benim karşıma çık yeter. Madem milletin adayısın, seçim yarışından adaylarla tartışmaktan, konuşmaktan neden korkuyorsun, çekindiğin ne var. Cumhurun başkanlığını adaylığını koymuşsun ama bir adayla bile konuşmaya cesaret edemiyorsun, halkla nasıl konuşacaksın" diye konuştu.

‘En iyi halkçı lider taklidi yapan başbakandır’

Demirtaş, "Bunun en büyük avantajı devlet imkanları değil, rol yeteneği büyük. Bugüne kadar en iyi halkçı lider taklidi yapan başbakandır. Yeteneği budur, çok iyi taklit yapabilir, gerçekmiş gibi taklit yapabilir. En büyük yeteneği bu. Bu anlayışın şimdi süslü pullarını tek tek dökmeye başladık" ifadesini kullandı.

‘Kafaları basmıyor’

"AKP’liler, ’CHP projesinin adayıdır’ diyor. CHP ve MHP’lilerde ’yok AKP projesinin adayıdır’ diyor" diyen Demirtaş, "İkisi de meseleyi anlamış değiller. İki kesimde halkın içinden hakiki bir adayın çıkabileceğine imkan vermiyorlar. Olmamış çünkü cumhuriyet tarihinde görmedikleri bir şey. Biri çıkıp, bir Kürt, Kürt siyasal mücadelesinden çıkmış bir Kürt, öyle Kürt kökenli falan değil, hakiki bir Kürt cumhurbaşkanlığına aday olacak. Buna inanamıyorlar. Kafaları buna basmıyor. Bir Kürt’ün çıkıp, Türk’ün hakkını savunabileceğine akılları ermiyor. Bir Kürt’ün çıkıp işçinin, emekçinin hakkını savunacağına kafaları basmıyor. Bir Kürt’ün çıkıp; kadınların, Alevilerin, Ermenilerin, çiftçinin, köylünün, esnafın hakkını savunabileceğine kafaları basmıyor. Tarihlerinde görmemişler. Siyasi geçmişlerinde böyle bir anlayış olmamış. Bir Kürt çıkıp hem Müslümanların, hem Yahudi’nin aynı zamanda hakkını savunabileceğini; asla, rüyalarında görseler kabul edemezler. Bu yüzden paniklemişler, felekleri şaşmış durumda. Çünkü istiyorlar ki çıkarsa sadece kendi kimliğini savunsun. Kim çıkarsa siyaset meydanına, kendin yana olanları savunsun. geri kalanları düşman ilan etsin, geri kalanlarla savaş ilan etsin, Geri kalanları devletin baskısı, zulmü altında ezsin istiyorlar. Yıllardır siyaset böyle şekillenmiş." diye konuştu.

‘Kemalizm adı altında..’

Demirtaş, "Yıllarca Kemalizm adı altında, Müslümanlara, Kürtlere, Alevilere, solculara bu ülkede haksızlıklar, hakaretler yapıldı. Devlet imkanlarını kendi çıkarları için kullandılar. Sağcılar geldiler kendinden yana olmayanları tamamen ezdiler, devletin zulmü altında inlettiler. Şimdi kendine muhafazakar diyen bir iktidar var. 12 yıldır onlar yönetiyorlar. kendinden yana olmayanları aynı şekilde ezerek 12 yıllarını geçirdiler. Biz bütün bu çarpık siyasi anlayışa, bu kimlik ve kendi etrafında, bir güç yaratarak, geri kalanları ezme siyaseti anlayışına son vermek için yeni bir yaşam öneriyoruz. Bizim yaşam önerimizde, ezilen kim varsa, hepsinin hakkını, hukukunu savunma gibi bir görevimiz vardır." dedi.

'Tek dil, tek millet faşizmine karşı’

"Bunların yaptığı gibi tek dil, tek millet faşizminden uzak duracağız" diye konuşan Demirtaş, "Tek milletin ve tek dil dayatmasının Türkiye toplumuna hayrı yoktur. Türk ulusu ve Türk milleti, Türk halkı zannetmesin ki tek dil dayatması Türklerin işine yarıyor. Türklere de en büyük zararı veren tek dil, tek millet faşizmidir. Asla ama asla hiç bir halkı başka bir halkı ezerek, yok ederek, yok etmeye çalışarak, huzur bulmaz, mutluluk bulmaz, demokrasi ve özgürlük bulmaz. Bu nedenle tek dil, tek millet faşizmine karşıda en fazla Türk halkının, Türk milletinin karşı çıkması lazım. Türk milletinin çıkıp, ’ey devlet, ey başbakan sen benim adıma Türklüğü kullanarak başka halkları yok sayamazsın. Onların diline hakaret edemezsin, kimliğine hakaret edemezsin’ demesi lazım. Müslümanların, Sünnilerin çıkıp, ’ey başbakana, ey devlet, en Sünni Müslümanları kullanarak Alevilere hakaret edemezsin. Onun inancını aşağılayamazsın, Yahudi’ye hakaret edemezsin, Hristiyan’a, Süryani’ye hakaret edemezsin. Sen benim inancımı kullanarak, insanları sokakta katledemezsiniz. Müslümanlık adına sokakta öldürttüğün çocukların gençlerin analarını yuhalatamazsın. Benim dinimde böyle bir şey yok’ dememiz lazım" ifadelerini kullandı.

‘Sandığa gömecek kadınlardır’

Selahattin Demirtaş, "Kadınların bu tekçi anlayışı kabul etmemesi lazım. Kadınlar, kendilerine hakaret eden; ’sadece 3 çocuk yapın. Kaşınıza çıkan ilk kişiyle evlenin. Çok ince eleyip sıkı dokumayın, sizin işiniz değil. Siz sadece erkeklere karı olun, devlete de 3 çocuk doğurun. Başka işiniz yoktur’ diyen anlayışı sandığa gömecek kadınlardır. Buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

‘Bu mudur milletin adamı, bu mudur milli irade, milli güç?’

Demirtaş, "Bugüne kadar başbakan, bakan olmuşta, zengin olmamış bir kaç tane istisna dışında kimse yok. Hepsi mali mülkü serveti toparlayıp öyle bırakmışlar. Şırnaklısı zaten soruyor, sende sor kendine Batı’da ki kardeşim, 3 ekmek mi alayım, 2 ekmek mi alayım hesabı yapıyorsun. Cebinde ki parayı denkleştiremezsen, o gün fazla ekmek alsan, öbür gün aç kalacaksın. Sen böylesin, bide oy verdiğin, iktidara taşıdığın bunlara bak. Evlerinde para koyacak yer yok. Bankada para koyacak yer yok. Bu mudur milletin adamı, bu mudur milli irade, milli güç?" dedi.

‘Yedi sülalemin tek bir kuruşunda benim payım yoktur’

Selahattin Demirtaş, "Senden aldığı güçle neler yapıyorlar. Üstelik İslam adına, Müslümanlık adına bunları yapıyorlar. Müslümanlıkta böyle bir zenginlik yoktur. Çalışır alın teri ile kazanır, alın teridir, helal olsun. Fakat Müslümanlıkta çalışmadan böyle bir zenginlik yoktur.

İşte bir kefenden başka bir zenginlik olmayan Müslümanlık anlayışında, böyle Karun gibi zenginlere yer yoktur. Servetini açıklamış. İddia ediyorum kökü yalan. Eşimin, kardeşimin, dayımın amcamın, yedi sülalemin tek bir kuruşunda benim payım yoktur. Neyim varsa açıkladım. Bu kadar. Başka bir şeye de ihtiyacım yok" şeklinde konuştu.

‘Bu serveti nasıl yaptın açıklaman lazım’

Demirtaş, "Siyasete zengin olmak için giren ahlaksızdır, namussuzdur. Size ait olup, eşinizin, kızınız, oğlunuzun, dayınızın üzerinde ki malları da açıklayın. Dürüstseniz bunları da açıklayın. Halktan neyi niye saklıyorsunuz. Bende 8 yıldır milletvekiliyim, sende 12 yıldır milletvekilisin, başbakansın. Topu topu benden 4 yıl fazla milletvekili maaşı almışsın. Bu serveti nasıl yaptın açıklaman lazım. Bunların hepsi yetenek olamaz her halde, hepsine alın teri diyemezsin her halde. Yüzlerce milyon dolarlar, eurolar nereden geldi. Bunları açıklaman lazım. Cumhurbaşkanı adayısın, halkın başkanı olacaksın. Bunları bile açıklamayacaksan nasıl olacaksın? Çocuğunun ne malı var mülkü, gemileri açıklamıyor. Halka yalan söyleyen biri halkın başkanı olabilir mi acaba. Halkına yalan söyleyen, halkında malını mülkünü gizleyen halka başkanlık yapabilir mi? Bunlara dur demelisiniz" dedi.

Bu arada Demirtaş’ın konuşmasının başında salondaki uğultudan rahatsız olması üzerine görevliye durumu iletmesi dikkat çekti.