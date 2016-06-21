Demirtaş'tan Erdoğan'a: Muhammed Ali'nin cenazesi için 2 milyon lira harcadın, biz seni bedava rezil ederdik

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönmesiyle ilgili olarak, "ABD'ye yaptığı ziyarette Muhammed Ali'nin cenazesinde 2 trilyon para harcadın. Orada neyle karşılaştığını da gördük. İnsan 2 trilyona kendisini ancak bu kadar rezil eder. Bizim paramızla kendini rezil etme istiyorsan biz seni bedavaya rezil ederdik" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Kendilerine yakın avukatları hâkim savcı olarak atadılar. Cemaatle öküz ölüp ortaklık bitince, ellerinde hâkim savcı kalmadı. Bunlar bugün kantarın ayarını bozuyorlar ya ama bugün ayarını bozduğun kantar yarın seni tartar. Devlet bir kişinin bir partinin malı mülkü değildir. Tek partili dönemi de gördü bu ülke ama bu kadar hoyratlık yoktu. Geçmiş yıllarda hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma vardı çünkü insanlar utanıyordu. Ama şimdi aleni yapıyorlar ve bunu aleni yapıyorlar. Hangi sendikaya üye olman gerektiğini, hangi derneğe üye olman gerektiğini söylüyorlar. Çünkü devlet artık AKP'dir, AKP'nin malı mülküdür. Bunları yaparken basının ve medyanın günahı olmaz olur mı? En büyük suç ve günah havuz medyasınındır. Büyük paralarla insanlara yalan söylüyorlar.

"Dikta rejimlerine geçişler böyle oluyor işte"

"Başbakan'ın yetkisini alıp Saray' verdiler. Harcamaların arttığı dönemi örtülü ödenekle mitingler yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devletin parasını siyasi faaliyetlerine, kirli işlerine, trollere harcadı. Bu paralar Avrupa'dan Amerika'dan gelmiyor. Halkın verdiği vergilerle geliyor. Şu en son ABD'ye yaptığı ziyarette 2 trilyon para harcadı. Orada neyle karşılaştığını da gördük. İnsan 2 trilyona kendisini ancak bu kadar rezil eder. Bizim paramızla kendini rezil etme istiyorsan biz seni bedavaya rezil ederiz. Dikta rejimlerine geçişler böyle oluyor işte. Belediyelere el koymaya çalışıyorlar. 1 yıldır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişler açık yer arıyor.