Demirtaş: Terör gerekçesiyle kayyum atanacaksa Saray'a atanmalı; TIR'larla silah desteği verdiniz

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, şirketlere kayyum atanmasına neden oluşturan suçlar listesine 'terör ve örgütlü' suçların da eklenmesini sağlayacak yeni yargı paketine ilişkin olarak "Bir yerde teröre yardım var diye kayyum atanacaksa Saray'a atanması gerekiyor TIR'larla teröre nasıl silah desteğini verdiğinizi biliyoruz" diye konuştu.

"Fincancı, Cizre raporundan tutuklandı"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Özgür Gündem'de 1 gün süren nöbetçi genel yayın müdürlüğü sırasında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı'ya ilişkin olarak, "Cizre'deki katliamların raporlanması için çalışmalar yürütmüştü. Saray'daki bundan rahatsız oldu. Bugüne kadar canını sıkmış herkesi kara listeye almış. Yoksa hiçbir hukukçu savcı ve hakim böyle bir dosyadan tutuklama çıkmayacağını çok iyi biliyor" diye konuştu.

"Kendisi insan sever değil, para sever"

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mülteci politikasını eleştirerek, "Kendisi insan sever değil, para sever" dedi. Demirtaş, Avrupa'nın yolunu tutan mülteciler hakkında "Avrupa'ya şantaj yapmak için insanlık dramları yaratarak kabul etti bunca mülteciyi. Milyonlarca mülteciyi Avrupa'ya süren kendisidir" diye konuştu.

"Bugün Cezayir'de Esad ile gizli gizli görüştüğü ortaya çıktı"

Demirtaş, Mavi Marmara krizinden sonra bozulan İsrail ilişkilerinin tekrar 'normalleşme' çalışmalarının yapılmasına ve dış politikada değişiklik yaşanmasına dair "Dün İsrail'i kötüleyerek oy topladınız bugün gizli gizli kapılar ardından İsrail ile işbirliği yapıyorsunuz. Esad'a meydanlarda katil diye diye oy topladılar. Bugün Cezayir'de Esad ile gizli gizli görüştüğü ortaya çıktı. Rus uçağı düşürüldü diye burada milli bayram ilan edilecekti bunların gazıyla" diye konuştu.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Demirtaş'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Dünya Mülteciler Günü için öncelikle ülkemizdeki mültecilerin durumuna bakalım. Dünyada 24 milyon mülteci ülkelerinden uzakta. Bunların 3 milyonu da Türkiye'de. Ancak çok azı AFAD'a bağlı kamplarda kalanların sayısı çok az. Bugüne kadar sağlıklı bir mülteci politikası oluşturmayan AKP ve Saray'daki zat 3 milyon insanı neden aldı ülkeye. Kendisinin insan sever olmadığını para sever olduğunu hepimiz biliyoruz.

"Saray'daki zat, Suriyeli göçmenleri kabul ederek Suriye'nin geleceğinde müdahale etmekte hak görebilmek için bu kadar mülteciyi kabul etti.

"Avrupa'ya şantaj yapmak için insanlık dramları yaratarak kabul etti bunca mülteciyi. Milyonlarca mülteciyi Avrupa'ya süren kendisidir.

"Mültecilerden Türkiye içerisinde nüfus politikasında kullanmak için bunca mülteciyi. Maraş'ta ve diğer kentlerde Alevilerin olduğu yerlerde kamp kurması da bundandır.

"Mültecileri ucuz iş gücü olarak kullanmak için bunca mülteciyi kabul etti ülkeye. Bu adamın mülteci politikası bu.

"Bu insanlar geldikçe iç ve dış dizaynı için kullanmak için mültecileri kabul etti. 10 milyon Euro kullandığını söylüyor külliyen yalan. Kayseri pazarlığıyla bu insanları uluslararası pazarlık haline getiriyorlar.

"Oradan getirilen insanların bizden ne eksiği var?

Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenlerinin tutuklanması

"Bunlar belli ki sadece Özgür Gündem ile dayanışma için tutuklanmadılar. Saray'daki zat'ın elinde bir liste var. Şebnem hanım Cizre'deki katliamların raporlanması için çalışmalar yürütmüştü. Saray'daki bundan rahatsız oldu. Bugüne kadar canını sıkmış herkesi kara listeye almış. Yoksa hiçbir hukukçu savcı ve hakim böyle bir dosyadan tutuklama çıkmayacağını çok iyi biliyor.

"'Özgür Gündem ile dayanışmayın' diyor. Cizre'de, Silopi'deki savaşınızı yazdığı için mi rahatsız oldunuz. Beğenmeyebilirsiniz o zaman yapacağınız okumamaktır.

"Firuzağa saldırganları serbest,

IŞİD'liler kelepçesiz"

"Firuzağa'da insanlara saldırdılar, tehdit ettiler. Ama kimse tutuklanmadı. Firuzağa'da yaşananları biz yapsak hapisten çıkamayız. Ama oradakileri serbest bıraktılar. Ama Şebnem hocaya kelepçe taktılar. IŞİD'in askeri sorumlusunu yakaladılar bu ülkede ama kelepçesiz götürdüler adliyeye...

"Dayanışma içinde bulundu diye aydınları, akademisyenleri tutuklayamazsınız!

"Bu yeni taze bıyıklı Adalet Bakanı işini gücünü bırakmış, insanlarla uğraşıyor. Hakim ve savcıların yerlerini değiştirmekle uğraşıyor.

Öküz ölüp ortaklı bitince ellerinde hakim savcı kalmadı"

"Kendilerine yakın avukatları hâkim savcı olarak atadılar. Cemaatle öküz ölüp ortaklık bitince, ellerinde hâkim savcı kalmadı. Bunlar bugün kantarın ayarını bozuyorlar ya ama bugün ayarını bozduğun kantar yarın seni tartar. Devlet bir kişinin bir partinin malı mülkü değildir. Tek partili dönemi de gördü bu ülke ama bu kadar hoyratlık yoktu. Geçmiş yıllarda hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma vardı çünkü insanlar utanıyordu. Ama şimdi aleni yapıyorlar ve bunu aleni yapıyorlar. Hangi sendikaya üye olman gerektiğini, hangi derneğe üye olman gerektiğini söylüyorlar. Çünkü devlet artık AKP'dir, AKP'nin malı mülküdür. Bunları yaparken basının ve medyanın günahı olmaz olur mı? En büyük suç ve günah havuz medyasınındır. Büyük paralarla insanlara yalan söylüyorlar.

"Başbakan'ın yetkisini alıp Saray' verdiler. Harcamaların arttığı dönemi örtülü ödenekle mitingler yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devletin parasını siyasi faaliyetlerine, kirli işlerine, trollere harcadı. Bu paralar Avrupa'dan Amerika'dan gelmiyor. Halkın verdiği vergilerle geliyor. Şu en son ABD'ye yaptığı ziyarette Muhammed Ali'nin cenaze törenine giderken, 2 Trilyon para harcadı. Orada neyle karşılaştığını da gördük. İnsan 2 trilyona kendisini ancak bu kadar rezil eder. Bizim paramızla kendini rezil etme istiyorsan biz seni bedavaya rezil ederiz. Dikta rejimlerine geçişler böyle oluyor işte. Belediyelere el koymaya çalışıyorlar. 1 yıldır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişler açık yer arıyor.

"Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak çıkıp 'belediyeler beyanatta bulunuyor' ama bunu kanıtlayacak tek bir kanıtı yok.

"Van Belediyesi'ne 400 trilyon gönderdiğini söylüyor bu para Saray'ın 2 yıllık elektrik, su ve doğal gaz parası sadece. O para personel maaşını ödemeye yetmezken dağa gönderiyorsunuz diye yalan söylüyorlar. Cizre'yi, Sur'u, Silopi'yi nasıl yıktılarsa aynısını şimdi belediyeler için yapmaya çalışıyorlar. Ben buradan çağrıda bulunuyorum o belediye başkanlarına oy verenler belediyelerinize sahip çıkın.

"Arabalarında silah taşıyan ve teröre yardım eden sizlersiniz."

"Dün İsrail'i kötüleyerek oy topladınız bugün gizli gizli kapılar ardından İsrail ile işbirliği yapıyorsunuz. Esad'a meydanlarda katil diye diye oy topladılar. Bugün Cezayir'de Esad ile gizli gizli ortaya çıktı. Rus uçağı düşürüldü diye burada milli bayram ilan edilecekti bunların gazıyla.

"Ben Moskova'ya diyalog ve müzakere için gittiğimde devrik başbakan bana 'vatan haini' demişti. Şimdi ağlamaklı ve çiçekli mektuplar gönbderiyorlar. Biraz ahlaklı olun ya bir kere ahlaklı olun da biz de sizin yanınızda olalım.

"Bizim olmadığımız bir Türkiye'de krku ve gelecek kaygısından başka bir şey olmaz. Biz varız diye umut var. Bedeli ağır olacak biliyoruz ama çocuklarımıza onurlu bir ve yaşanır bir ülke bırakacağız"