Demirtaş'tan Erdoğan'a 'idam' yanıtı: 2018 Türkiye'sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Kocaeli'de düzenlenen mitingde Demirtaş'a yönelik “idam” sloganlarına "Parlamento getirseydi ben onaylardım" karşılığı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan paylaştığı mesajla yanıt verdi. "2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız?" ifadesini kullanan Demirtaş, "Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim" dedi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam."

İşte Erdoğan'ın Demirtaş'a yönelik 'idam' açıklaması: