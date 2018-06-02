Demirtaş'tan Erdoğan'a: Elim kolum bağlı, hâlâ arkamdan konuşmaya devam ediyorsun

T24 Haber Merkezi

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları sırasında kendisiyle ilgili olarak dile getirdiği sözlere tepki gösterdi. Demirtaş, “Benim burada elim kolum bağlı. Yine de arkamdan konuşmaya devam ediyorsun” dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Her gün meydanlarda, televizyonlarda bana iftira atmaya devam ediyorsun. Benim burada elim kolum bağlı. Yine de arkamdan konuşmaya devam ediyorsun. Ama halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran'da, sandıkta verecekler” ifadelerine yer verildi.