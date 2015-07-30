Demirtaş'tan Erdoğan'a: Dağın çözüm olduğuna inansaydım ben de gitmiş olurdum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Fransız ajansı AFP’ye verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin gezisinde kendisi için yaptığı, “Abisi dağda yetişmiş biridir halen de dağda. Kendisi de fırsatı bulunca oraya koşar” açıklamasına, “Dağa gitmek hiç zor değil. Burada seninle yüz yüze mücadele etmek daha zor ve biz zor olanı seçtik. Eğer dağın çözüm olduğuna inansaydım ben de dağa gitmiş olurdum” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirtaş açıklamasında, “Çok kişiselleştiriyor. Bunu doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Benim Sayın Erdoğan’la kişisel bir husumetim yok, kişisel bir derdim de yok. Kendisi hatalı politikalar yapmazsa biz kendisine saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanıdır. Yaptığı yanlışları eleştiriyoruz. İktidar hırsıyla ülkeyi ateşe atmasına karsı çıkıyoruz. Tek başına bu ülkede saltanat kurmasına karsı çıkıyoruz. Bu eğer kendisinde bir öfkeye, kişisel bir öfkeye dönüşüyorsa, bu onun sorudur. Psikolojik durumunun, ruh halinin iyi olmadığı anlaşılıyor. Ben (abimin) yasayıp yasamadığını bile bilmiyorum. Haber alamıyorum." dedi.



'Dağa gitmek hiç zor değil ama...'



Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisi iyi bilmeli ki dağa gitmek için fırsat bulmak hiç zor değil, sadece o anlık karar verirsiniz ve gidişinizi hiçkimse durduramaz. Buradaysak buna inandığımız için buradayız. Eğer dağın çözüm olduğuna inansaydım ben de dağa gitmiş olurdum. Merak etmesin, gidiş hiç zor değil. Burada kalmak zor. Burada seninle yüz yüze mücadele etmek daha zor ve biz zor olanı seçtik. Buna inandığımız için buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz."