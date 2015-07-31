Demirtaş'tan Erdoğan ve Davutoğlu'na suç duyurusu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında "yargı bağımsızlığını etkiledikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

HDP'den yapılan açıklamada, partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nun HDP Eşbaşkanı SELAHATTİN DEMİRTAŞ adına, Erdoğan ve Davutoğlu hakkında, yargı bağımsızlığını etkiledikleri ve yargıyı yönlendirdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Suç duyurusunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldığı kaydedildi.



Erdoğan Çin ziyaretine çıkmadan önce yaptığı açıklamada, parti kapatılmasına karşı olduğunu ancak HDP'li siyasetçilerin çeşitli açıklamaları nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılarak bedel ödemeleri gerektiğini söylemişti.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dün, 6-8 Ekim 2014'te Suriye'nin Kürt nüfusunun yoğun olduğu Kobani kentine yönelik İslam Devleti saldırıları nedeniyle Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili Demirtaş hakkında soruşturma başlatmıştı.