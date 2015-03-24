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Demirtaş'tan Erdoğan-hükümet krizine yorum: Asıl onlar 'iki maymunu' oynuyor

'Biz AKP’ye güvenmiyoruz derken tam da bunu kast ediyorduk. İyice ortaya çıktı ki hükümet süreçten sadece silahsızlanmayı anlıyor'

24 Mart 2015 11:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendileriyle İmralı’nın değil, asıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın ‘ikili maymunu‘ oynadığını söyledi.

Med Nûçe TV’ye konuk olan Demirtaş,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecinde izleme heyeti oluşturulmasına olumlu bakmadığı sözlerine karşılık ülkeyi yönetenin hükümet olduğunu hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın son açıklamalarının çok programlı ve bilinçli olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bir stratejinin aşamalarıdır. Bugün de ifade ettikleri, kendi açık düşünceleri. Taraflar başkaca amaçlar gütse de, müzakere sürecinde birbirlerine yaklaşmaları beklenir. Ancak görünen o ki, Cumhurbaşkanı’nda değişme yok” dedi.

 

Erdoğan’ın ‘iki maymun’ göndermesini hatırlattı

 

Abdullah Öcalan’ın PKK’yı silahsızlanma zemininde olağanüstü kongre toplamaya davet etmesinin ardından hükümetin zerre kadar umut vermediğini ifade edince Erdoğan’ın “Burada iki maymun oynanıyor” sözlerini hatırlatan Demirtaş şöyle devam etti:

“Biz AKP’ye güvenmiyoruz derken tam da bunu kast ediyorduk. İyice ortaya çıktı ki hükümet süreçten sadece silahsızlanmayı anlıyor. Bugün Hükümet Sözcüsü, Hükümet’in İzleme Heyeti konusundaki tutumunun arkasında olduğunu deklare etti. Kimi muhatap alacağız? ‘İki maymun’u oynuyorlar desem, onlar için yanlış olmaz”

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