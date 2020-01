Demirtaş'tan Erdoğan'a: Çocuklar şeytan taşlar gibi seni taşlıyor

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Batman'daki konuşmasında Başbakan'ın Erdoğan'ın vicdanını yitirdiğini belirterek , "Ceylan Önkol'u, Berkin Elvan'ı terörist ilan etti. O ne diyor, 'ekmeği, yüzünü kapatıp taş attı.' Senin zulmüne karşı taş atmayan çocuk kalmadı. Türkiye'nin her yerinde çocuklar şeytan taşlar gibi seni taşlıyor" dedi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Batman'da Nevruz kutlamaları bugün otogar bitişiğindeki alanda yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren yöresel giysiler içindeki Batmanlılar alanı doldururken, kentte sıkı güvenlik önlemleri alındı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nevruz ateşini yaktı. Demirtaş, halkın bayramını kutlayarak, "Çok uzun yıllar zahmet ve bedel ödenen bir mücadele ile bir halk iradesi yarattınız. Batman halkına, mücadelenin zorluklarını anlatmanın anlamı yok. Siz bu mücadeleyi yürüttünüz. Burada seçime giren her partinin vaatleri olabilir, ama BDP şahsında somutlaşmış olan özgürlük talebidir. Özgürlük beklentilerini bu halk hareketinden başkası karşılayabilir mi? AKP yol da yapabilir, yolsuzluk da yapabilir. Bu konuda, iki yüzlülük konusunda, onlardan daha becerikli olan yoktur. Bu alanda Başkan Apo posterlerini açanları selamlıyorum, kimse artık bundan sonra bunu görmezden gelmeyecektir. Her BDP oyu, Batman sokaklarında analara, çocuklara, tekme-tokat, gazla, copla yaptıklarınızı unutmamak demektir. Roboskiyi unutmadık, unutmayacağız demektir. Cezaevindeki on binleri unutmadık demektir" dedi.

'Gidecek yeriniz, yatacak mezarınız olmayacak'

Batman'da yeni bir kent inşa etmek için çalışma yaptıklarını belirten Demirtaş, "Dolar yeşili görmeden, ayakkabı kutularındaki paraları görmeden yeni bir kent inşa ettik. Halkın iradesini esas alan, değerlerine ihanet etmeden, rantçılara peşkeş çekmeden, şimdiye kadar AKP'ye verilecek oyların belki bir gerekçesi vardı, AKP barış getirecek beklentisi vardı. Batman'da AKP peşinde koşanlar, sadece küçük bir duygusal neden var ama kusura bakmayın halk bunu Batman'ı size peşkeş çekmeyecektir. Burada rant, hırsızlık mümkün değildir. Burada hırsıza yer yok, burada şeffaf halk yönetimi olacak. Her şeye rağmen, bu yalın gerçek, ortaya dökülen bu rezalete rağmen AKP'den vazgeçmeyenler, unutmasınlar burada size de yer yok. Batman halkı yediğiniz her haram lokmayı burnunuzdan fitil fitil getirecek, gidecek yeriniz, yatacak mezarınız olmayacak. Buraya gelip 'Batman belediye başkanı çalışmamış' diyen Başbakan, sen bunu unutabilirsin ama Batman halkının desteğiyle Batman'da alnımız açık, başımız diktir. Bunun sırrı nedir? Halk belediyeciliğidir" diye konuştu.

'Çocuklar şeytan taşlar gibi seni taşlıyor'

Konuşmasında, çeşitli kentlerde HDP'ye yönelik saldırıları da kınayan Demirtaş, şöyle dedi:

"30 Mart'ta büyük bir şaşkınlık yaşayacak Türkiye . Ardahan'dan Urfaya, BDP'nin meşalesi yanacak. Batman halkına ricamız; durmadan, dinlemeden çalışmaktır. AKP'nin çirkinliklerini, zulmünü görmek için, kasetlere gerek yok. Biz bu alanlarda, biz cemaatin kuyruğuna takılarak büyük bir parti olmadık. Halkımızla kol kola, büyük bir parti haline geldik. Herkese bunların iki yüzlü politikalarını anlatın. Bunların Türkiye'ye vereceği bir şey kalmadı. Başbakan, gittiği her şehirde protesto ediliyor, 50-100 kişi gözaltına alınıyor. Ama bir araya gelen her 50 kişi, gidip HDP binalarına saldırıyor. Emniyetin işi kalmadı Başbakan'ı halktan ve kasetlerden koruyor. Halk kimin çapı ve kalibresinin ne olduğunu biliyor. Şimdi 30 Mart'ta Batman'da uzun adamlık söküyor mu? Yoksa Batman seni cüce adam mı yapacak? Vicdanını yitirmiş bir Başbakan'dan demokrasi ve özgürlükler konusunda nasıl bir beklenti içinde olabiliriz? Ceylan Önkol'u, Berkin Elvanı terörist ilan etti. O ne diyor, 'ekmeği, yüzünü kapatıp taş attı.' Senin zulmüne karşı taş atmayan çocuk kalmadı. Türkiye'nin her yerinde çocuklar şeytan taşlar gibi seni taşlıyor. Çocuklar artık şeker ve oyuncakla oynamıyor. Türkiye toplumu, işte senin tehdit ve provokatif konuşmalarınla toplum patlama noktasına geldi. Batman senin terörist ilan ettiğin çocuklara selam göndererek 30 Mart'ta sandıkta gereken cevabı verecektir."