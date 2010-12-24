-DEMİRTAŞ'TAN ''DNA BANKASI'' ÖNERİSİ DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların, kayıpların, ortaya çıkarılabilmesi açısından Adalet Bakanlığı'nın bir DNA bankası oluşturması gerektiğini söyledi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kayseri eski Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz'ün duruşmasını izlemek üzere DTP Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak ve BDP Batman milletvekili Ayla Akat ile birlikte Diyarbakır Adliye binasına gelen Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakırda görülmekte olan Temizöz dosyasının aslında bir örnek olma, sembol olma açısından ciddi ve önemli bir dosya olduğunu belirtti. Duruşmanın seyri nasıl işleyeceğini yakından izlediklerini ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: ''Gerçekler ortaya çıkarılabilecek mi? bu yargılama sırasında ve sonrasında özellikle mağdur aileler tatmin olacak mı? vicdanı tatmin olacak mı? Bunları yakından izliyoruz. Fakat şu da bir gerçektir ki, şu anda Cizre ve Silopi'de 600'den fazla sahipsiz mezar var. Faili meçhul cinayetin işlenip gömüldüğü sahipsiz kimsesiz isimsiz mezar var, dolayısıyla bu bir davayla çözülebilecek iş değil. Faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların, kayıpların, ortaya çıkarılabilmesi açısından Adalet Bakanlığının bir DNA bankası oluşturması lazım. Kayıp yakınlarının gelip DNA örneklerini verebileceği bir DNA bankası oluşturması gerekir. Her hangi bir Başsavcılık nezdinde bu yapılabilir. Ankara'da da olabilir, Diyarbakır'da da. Daha sonra bu kimsesizler mezarının kazılıp oradaki cesetlerden DNA örneği alıp karşılaştırma yapılması lazım. Bu şekilde öncelikle kayıp yakınlarının mağduriyetlerinin manevi olarak giderilmesi gerekir. İkinci önemli husus Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir hükümeti şu dakikaya kadar geçmişle yüzleşeceğini, hakikatleri araştırmak, geçmişle hesaplaşmak üzere bir çalışma yapacağını ilan etmemiştir. Geçmişin üstünü örtme anlayışı söz konusudur. Evet burada bir Temizöz dosyası görülüyor ama bu dosya sanki tek başına münferit bir olayın dosyasıymış gibi yürütülüyor. Oysa binlerce bu şekilde davanın yürümesi, soruşturmanın açılması gerekiyor.''