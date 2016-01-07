Demirtaş'tan Davutoğlu'na teklif: Canlı yayına çıkalım; sen başkanlığı anlat ben de özyönetimi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na canlı yayında öz yönetim ve başkanlık sistemini anlatmak üzere bir araya gelme teklifinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bugün Van’da bir miting düzenleyen Demirtaş, ‘kaçak çay’ polemiği nedeniyle Davutoğlu’nun HDP’yle yeni anayasa görüşmesini iptal etmesini bir kez daha eleştirerek, “Diyalogdan vazgeçtik mi, hayır. Masada tartışalım, birbirimizi de üzelim ama, o gencecik bedenler tabutlarda taşınmasın. Her gün insanlar ölüyor, beyfendi çıkmış, ‘Sizinle görüşmem‘ diyor. Yüzünü çok sevdiğimizden görüşmek istiyor değiliz, merak etme. Siyaset konuşmayınca silahlar konuşuyor” dedi.

"Sen başkanlık, ben özyönetim anlatayım"

“Birbirimizin iradesine saygı duymalıyız” dediği Davutoğlu’na bir de ‘teklif’te bulunan Demirtaş, “Canlı yayına çıkalım. Sen başkanlığı savun ben özyönetimi. Sen de anlat ben de anlatayım, ne zararı var? Halk kim haklıysa dinlesin karar versin” diye konuştu.

Demirtaş, “İzmir’deki, İstanbul’daki insanlarımız da buradaki gibi barış diye haykırırsa barış olur. Barışı savunmak için HDP’li olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli” diyerek batıya seslenirken, ‘Kürt sorunu yoktur’ sözleri nedeniyle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

HDP Eş Genel Başkanı, “Cumhurbaşkanı ‘Kürt sorunu yoktur‘ diyor. Kürt sorunu bir anda bitiverdi demek. Ne ara çözüldü? Kürtlerin haberi yok” ifadelerini kullandı.