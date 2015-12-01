Demirtaş’tan Davutoğlu’na: Elçi'nin yanında polisten başka ateş eden hiç kimse yok

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Kendisi olay yerini mi inceledi?” sözlerine, “Sayın Başbakan, peki olay yerini sen inceledin mi ki ilk andan beri PKK yaptı diyorsun? Bunu söylerken elinde hangi belge var?” diye yanıt verdi.

Demirtaş, dün akşam yaptığı açıklamada, “Tahir Elçi’yi öldüren kurşun polisin silahından çıktı” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün KKTC ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Elçi cinayetine ilişkin konuşmuş ve "Demirtaş’a sormak lazım bu kanaati elinde belgesi varda mı söylüyor. Kendisi olay yerini mi inceledi? Her olayda dönüp devlete katil diye bağırmanın, suçu poliste aramanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Eğer Demirtaş’ın bir sözü varsa, o hainlere, o teröristlere karşı konuşmalı. Teröristleri arkasına alarak yanında durarak, ulaşacağı tek yer Tahir Elçi’nin katlini yapanlara yardım etmektir" demişti.

Demirtaş bugün akşam saatlerinde Twitter hesabından Davutoğlu’na şu sözlerle yanıt verdi; “Sayın başbakan, peki olay yerini sen inceledin mi ki ilk andan beri PKK yaptı diyorsun? Bunu söylerken elinde hangi belge var? Olay yerinde daha ilk saatte sokağa çıkma yasağı ilan edip incelemeyi engelleyen bizzat siz değil misiniz? Görüntülerden ve tanıklardan anlaşılan en net şey sn. Elçi'nin yanında polisten başka ateş eden hiç kimse yok. Bunu neden göz ardı ediyorsunuz? Sayın Elçi yaşasaydı demişsiniz, 4 gün önce zaten yaşıyordu ve siz bütün medya/yargı ordunuzla birlikte O’nu linç etmekle meşguldünüz. Sayın Elçi’nin tabutuna örtülen şey bir bayrak değil Kürt halkının binlerce yıldır kullandığı renklerdir. Buna bile saygısızlık yaparak mı herkesin başbakanı olacaksınız? Artık devleti yönettiğinizi idrak etmenizde fayda var. Bu ülkede olup bitenden siz sorumlusunuz. Bizi tehdit edip hedef göstermeye devam ederek hiç bir sorunu çözemezsiniz. Allah'tan başkasından korkumuz yoktur, bunu en iyi siz bilirsiniz.”