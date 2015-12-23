Demirtaş’tan Davutoğlu’na: Çık da “IŞİD’le sınırda askerin kirli ilişkileri”ni açıkla!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, Cumhuriyet’te dün yayımlanan "IŞİD'le sınırda askerin kirli ilişkileri” haberini açıklamasını istedi. Demirtaş, Davutoğlu'na, "Çık da Cumhuriyet'in manşetini açıkla" diye seslendi.

Cumhuriyet’in haberine HDP'li Demirtaş'ın, bugün gerçekleştireceği Moskova ziyareti öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Parlamentoda bulunan bir muhalefet grubu olarak, içeride ve dışarıda problem varsa bunun çözümünü Türkiye toplumuna borçluyuz. Sileceğiz, süpüreceğiz diye tehdit manşetleri atılıyor. Bunların Kürtlerin duygu dünyasındaki karşılığını düşünmüyorlar.

Tanklarla, generallerin haritalar önünde verdiği pozlarla operasyon yapıyorlar ve buna terörle mücadele diyorlar. Ortada halk olarak kabul edilmemiş Kürtlerin hak talebi var ve devletin bu talebe karşı tankla topla saldırısı var.Bu ülkede darbe yapılmıştır. 7 Haziran seçimleri kabul edilmemiştir. Hendekler, barikatlar darbeye karşıdır.

Masayı deviren, Dolmabahçe'yi kabul etmeyen biz miyiz? Savaş isteyen AKP politikası. Bize savaşçı diyen yine AKP politikası. Neredeyse yüzde yüze yakın oy aldığımız yere zulmedeceksin, biz de halkın yanında olmayacağız diye mi düşündün sayın Başbakan? Aynı şeyi İzmir'e yapsan İzmir'in yanındayız. Kayseri'ye yapsan Kayseri'nin yanındayız.

İnsan hakları ihlalleri ile ilgili hükümeti uyarıyoruz. Cenazelerin gömülmesine izin verilmiyor, gözaltında şiddet uygulanıyor. Türkiye'nin batısı sessiz. İnsanlar sesini yükseltmelidir, elinde ne imkan varsa bu çılgınlığı durdurmak için hareket etmelidir.