-DEMİRTAŞ'TAN BAŞBAKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI DİYARBAKIR (A.A) - 17.08.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Taleplerimiz karşılanırsa elbette biz bu anayasa değişikliğini destekleriz. Boykot çalışmasını yeni Anayasa için yapıyoruz'' dedi. Demirtaş, Kayapınar Belediyesince yaptırılan Eko Parkı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve partilerinin çağrılarına cevap verilerek birkaç gün önce PKK'nın eylemsizlik kararını açıkladığını, bundan mutluluk ve sevinç duyduklarını belirtti. Sevinçlerinin yarım kalmaması ve çatışmazlık ortamının fiilen gerçekleşebilmesi için operasyonların durması gerektiğini savunan Demirtaş, mübarek ay vesilesiyle de olsa Türkiye'nin çatışmasız günler ve dönemler yaşayacağını umut ettiğini kaydetti. Yaptıkları çağrının 2 taraftan da karşılık bulması için siyasi çabalarını sürdüreceklerini bildiren Demirtaş, ''Sadece 20 Eylüle kadar değildir bu çabamız. Sağlanan ortamın süresiz bir şekilde devam etmesi ve çatışmazlık ortamının kalıcı hale gelmesi, bunun siyasi bir çözüme dönüşmesi için de BDP olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Çünkü bu ülke ve topraklar haddinden fazla acı, gözyaşı ve kanla tanıştı. Ne referanduma ne de seçime kurban edilemeyecek kadar değerlidir barış. AKP ve Başbakan'a seslenmek istiyorum; yakalanan bu önemli fırsatı kaçırmayalım. Bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesi gerçek bir demokratik çözümün gerçekleşmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki bu süreci heba etmelim. Bu ortamın kalıcı hale gelmesi için hükümetin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Böylesi dönemlerde atılacak adımlar tarihe yazılabilir. Tersi durum da tarihe yazılır ama sorumluluk hükümete kalır. Bu nedenle gelin gözü yaşlı, yüreği yanık analarımızın hatırı için ülkeye barışı getirmek adına el ele verelim.Barış için siyasi ve oy kaygıları bir kenara bırakmaya değer. Biz böyle bir noktadayız. Türkiye toplumu artık barış özlemiyle yanarken bu fırsatı değerlendirmek siyasi cesaret gerektirir'' dedi. Demirtaş, boykot kararını alırken bu tavırlarını ateşkes ile gerekçelendirmediklerini, boykot tavrının siyasi bir talep içeren tavır olduğunu savunarak, ''PKK'nın açıkladığı eylemsizlik kararının, BDP'nin boykot kararından vazgeçmesi şeklinde yorumlanmasını doğru bulmadıklarını'' söyledi. Boykot kararlarının evet ya da hayırdan daha fazla siyasi bir talep içerdiğini öne süren Demirtaş, siyasi taleplerine karşı bugüne kadar en küçük bir yanıt almadıklarını bildirdi. Demirtaş, şöyle konuştu: ''Boykot tavrımızı tartışmaya açacak hiçbir gerekçe yoktur. Biz yeni bir anayasa istiyoruz. Bütün toplumun tamamının herkesin kendini bulacağı yeni bir anayasa, seçim barajının düşürülmesini, TMK'nin demokratikleştirilmesini istiyoruz. Meydanlarda villa tartışması yürüten seviyesiz tartışma yürüten siyasilerden daha demokratik bir cümle duymadık. Villa, soy, boy tartışmasıyla Türkiye'nin sorunlarıyla alay etmektir. Bu şekilde Türkiye toplumuyla alay eden Başbakan ve anamuhalefet liderine karşılık boykot kararımızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Türkiye barış özlemi içerisinde Kürt sorununun çözülmesini bekliyor. Böylesi bir rezalet karşısında bizim yeni anayasa talebimiz perçinlenmiştir. Başbakan ve anamuhalefet lideri ikisi de uzaydan gelmiş gibi ülkenin hiçbir siyasi problemine dokunmadan birbirleriyle paslaşarak ülkenin gündemini saptırarak kamuoyunu oyalıyorlar.'' Selahattin Demirtaş, önümüzdeki hafta 30 miting yapacaklarını, halka boykot kararını anlatacaklarını bildirdi. Gazetecilerin boykotla ilgili sorusu üzerine Demirtaş, boykotla ilgili son güne kadar tartışacaklarını, beklentilerinin hükümetten olduğunu kaydederek, ''Hükümet bu konuda gerçek bir açılım yapmak istiyorsa Meclis'i acil bir şekilde toplayabilir, seçim barajını düşürebilir. Bunlar Türkiye'nin demokrasini güçlendirir. Taleplerimiz karşılanırsa elbette biz bu anayasa değişikliğini destekleriz. Boykot çalışmasını yeni anayasa için yapıyoruz' diye konuştu.