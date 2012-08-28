Demirtaş'tan Bahçeli’ye 'matematik'li yanıt

BDP lideri Selahattin Demirtaş, "BDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "matematik hesabı" yaparak yanıt verdi: BDP'nin kuruluşu 2008, 2+8=10. Benim yaşım 40, 40x10=400..."

NTV'nin haberine göre, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP-PKK buluşmasının ardından BDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Anayasa değişiklik teklifi öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Twitter’dan açıklama yapan Demirtaş, Devlet Bahçeli’nin matematik hesabına esprili bir şekilde karşılık verdi.

Bahçeli, daha önce MHP'nin kuruluşunun 40. yılını bir matematik hesabıyla anlatmıştı.

Bahçeli, "2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu; 40. Milliyetçi hareketin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..." demişti.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Bahçeli’nin işte bu hesabına göndermede bulundu.

Demirtaş, BDP'lilerin Meclis'te bekleyen fezlekelerini benzer bir hesapla anlattı.

Demirtaş, şöyle konuştu: "BDP'lilerin dokunulmazlıkları kalksın diyene: BDP'nin kuruluşu 2008, 2+8=10. Benim yaşım 40, 40x10=400. Senin yaşın 64, 64+400=464. 100 de benden… Ekle, etti mi 564. İşte BDP'lilerin Meclis’teki fezleke sayısı. Kargadan korkan darı ekmez."