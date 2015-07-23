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Demirtaş'tan Arınç'a yanıt: Merak etme hepimiz eninde sonunda ölenler arasında olacağız

Arınç Suruç'taki patlamayla ilgili 'Ölenler arasında HDP'li yönetici yok' demişti

23 Temmuz 2015 02:06

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Suruç'taki patlamayla ilgili "Ölenler arasında HDP'li yönetici yok" açıklamasına Twitter üzerinden yanıt verdi. Demirtaş, attığı tweet'te "Merak etme, hepimiz bir gün eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Üzme kendini" ifadelerini kullandı.

HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Suruç'taki patlama olayına ilişkin HDP'ye dönük eleştirilerine twitter'dan yanıt verdi.

Demirtaş, Arınç'ın Suruç'taki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ölenlerin arasında ne belediyeden bir yetkili var, ne de HDP il ve ilçe yönetileri var. Bunların o topluluk içine özel olarak sokulmadığı, uzakta bırakıldıkları da ayrı bir istihbarat konusu" sözlerinin ardından twitter'daki hesabından "Merak etme, hepimiz bir gün eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Üzme kendini." diye tweet attı.

 

 

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