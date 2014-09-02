Demirtaş'tan alkış eleştirilerine yanıt: Hiç kimse alkışlamasaydı dahi ben alkışlardım

Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yemin töreni sırasında alkışmalamasına yönelik eleştiriler devam ederken, Demirtaş, salonda kimse alkışlamasa bile, kendisinin alkışlayacağını söyledi.

AL Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM'deki yemin töreninde, Erdoğan’ı ayakta alkışladığı için eleştirilen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Halkın iradesi ayakta alkışlanır. Ben yapmasaydım benim kişiliğime, siyaset anlayışıma ters olurdu" dedi.

Selahattin Demirtaş, bazı kesimlerce eleştirilen 'alkış'ın nedenini şu sözlerle anlattı: “Salonda iki Cumhurbaşkanı adayı vardı, biri kazandı. Biri de bendim. Rakibim kazanmış kürsüde yemin ediyordu. Salonda hiç kimse alkışlamasaydı dahi ben alkışlardım. Erdoğan’ın kişiliğini alkışlamak değil, yüzde 52 oy veren iradeye duyduğum saygının ifadesi. Alkışlanması gerekiyordu, o iradenin. Adaletsiz olduğunu biliyoruz ama O’na oy verenler, aptal, gerizekalı ya da hırsız değil halktır ve halk ayakta alkışlanır. Halkın iradesi ayakta alkışlanır. Ben yapmasaydım benim kişiliğime, siyaset anlayışıma ters olurdu.”

'CHP ve parti yönetimi biraz çalışsa, o gün yemin töreni olmayacaktı'

CHP’li Engin Altay’ın kitapçık fırlatmasını da bir kez daha eleştiren Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda kendisine yönelik, “O’nu en son alkışlaması gereken Selahattin Demirtaş’tır. Sayın Demirtaş’ın hangi gerekçeyle saygı gösterdiğini ben merak ediyorum.” sözlerine de yanıt verdi.

“İlk turda Erdoğan’ı o kürsüye çıkaran CHP yönetiminin tartışılması lazım. Ben üzerime düşeni yaptım, oyumu, heyecanı artırdım. CHP ve Parti yönetimi biraz çalışsa o gün o tarihte yemin töreni olmayacaktı. Kendileri özür dilemek yerine, Demirtaş seçtirmiş gibi kıyamet koparmalarına gerek yok. CHP yönetimi benimle uğraşacağına bizimle birlikte demokratik mücadeleyi nasıl güçlendirecekleri tartışmasını yürütseler daha faydalı olur. 12 yıldır AKP’yi güçlendiren CHP’nin bu muhalefet tarzıdır, bu şekilde mızıkçılık yaparak bu noktaya getirdiler. Erdoğan’ı Erdoğan yapan, O’na fırlatılan kitapçıktır. Halk iradesini alkışlayarak muhalefet yapmalıyız. Yoksa 50 sene daha ülkeyi yönetir, hata yapa yapa, hırsızlı, katliam yapa yapa. O nedenle yeni bir siyaset tarzı getirmeye çalışıyoruz.”

'Bir daha savaşlar olmasın diye her gün görüşürüm'

Demirtaş, Kılıçdaroğlu’nun “Demirtaş, parlamentodaki tavrıyla Berkin’i, ailesini siyasal amaçları için kullandığını göstermiş oldu.” sözlerine karşılık olarak ise şunları söyledi:

“Berkin Elvan’ın annesine haksızlık yaptığımızı, siyasi amaçlarım için kullandığımı söylemiş, ayıp olmuş. 50 bin kişinin canını yitirdiği bir sorundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile görüşme yapıyoruz. Kan davası saikiyle hareket edilse dünyada hiçbir sorun çözülmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu savaş hali dışında görüşmeyeceğini söylüyor. Ben de savaş hali olmasın diye her gün Cumhurbaşkanı ile görüşürüm diyorum. Bir daha savaşlar olmasın diye her gün görüşürüm, tokalaşırım yeter ki bu ülkede kan akmasın, savaş olmasın, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan görüşmek zorunda kalmasın.”

Demirtaş, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete’de muhalefetin eleştirilerine rağmen 28 Ağustos’ta yayınlanması konusunda ise, “Bu yaptığı ilk hukuksuzluk değil.” dedi.