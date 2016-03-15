Demirtaş'tan AKP, CHP ve MHP liderlerine çağrı: Beraber Sur'a, Nusaybin'e gidelim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Güneydoğu'da yaşanan çatışmaların son bulması ve barış sürecinin yeniden başlaması için Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu. "Hadi gelin, elimizi taşın altına koyalım. Dördümüz yan yana gelelim" ifadesini kullanan Demirtaş, "Gidelim Sur’a, Nusaybin’e. Niye tankı topu gönderiyorsun? Askere de polise de yazık değil mi? Diyalogla kapatalım hendeği, barikatı" dedi.

Parlamentonun tatilde olduğunu hatırltan Demirtaş, "Buyurun toplanalım, ateşkes, barış nasıl sağlanır. Barikat, hendek nasıl kapatılır tartışalım, müzakere edelim" ifadesini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın HDP'ye yönelik sözlerini sert dille eleştirerek, "Bizim barış girişimlerimize rağmen HDP’yi neredeyse terör örgütü ilan etmek sizin haddinize değil" diye konuştu.

Sur'da, Nusaybin'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Cizre'de süren sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların son bulması için AKP, CHP ve MHP'ye çağrıda bulunan Demirtaş, şöyle konuştu: "Hadi gelin, elimizi taşın altına koyalım. Yüksekova’ya gidelim. 3 genel başkana çağrı yapıyorum. Dördümüz yan yana gelelim, buyurun gidelim Sur’a, Nusaybin’e. Niye tankı topu gönderiyorsun? Askere de polise de yazık değil mi? Diyalogla kapatalım hendeği, barikatı. Bu değil midir ahlaki, doğru, makul çözüm. Tartışarak, müzakere ederek, konuşarak. Bizim barış girişimlerimize rağmen HDP’yi neredeyse terör örgütü ilan etmek sizin haddinize değil. Halk bizi seçti. Burası parlamento, biz eşitiz, unutmayın. AKP’nin emrinde memur değiliz. Başbakan bizim genel müdürümüz değil. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Bize öyle parmak sallayarak, milletvekillerimize had bildirmek sizin işinize değil. Ötesi darbedir."