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Politika

Demirtaş'tan Adana'daki yurt yangını açıklaması: Özlemimiz bu tür felaketlerin yaşanmadığı bir ülke ortamına ulaşmak

"Çok üzüntülüyüm..."

01 Aralık 2016 19:33

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Adana'da kız öğrenci yurdunda çıkan ve 11'i çocuk 1'i eğitmen 12 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden eşi Başak Demirtaş aracılığıyla mesaj yayımladı. Olayla ilgili çok üzüntülü olduğunu belirten Demirtaş "Hepimizin özlemi bu tür felaketlerin bir daha yaşanmadığı bir ülke ortamına ulaşmaktır." dedi.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Çok üzüntülüyüm...

Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangında 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve 22 öğrencinin yaralanması beni derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Hepimizin özlemi bu tür felaketlerin bir daha yaşanmadığı bir ülke ortamına ulaşmaktır. Ne yazık ki,bu tür felaketler; bu ihmalkarlık, bu denetimsizlik, bu sorumsuzluk, devlet kurumlarının umursamaz ve aymaz tutumları devam ettikçe yaşanacaktır.

Çocuklar hepimizin hem bugünü hem de geleceğidir. Onların sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda yaşamaları, hiçbir istismarla karşılaşmamaları, nitelikli ve bilimsel eğitim almaları hepimizin hem beklentisi hem de mücadele konusudur.

Umuyorum ki, bir daha böyle bir felaketi, böyle bir utancı yaşamayız. Bunun ilk adımı sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Ama bu yetmez. Partimiz başta olmak üzere tüm demokrasi güçleri, vicdan sahibi her bir yurttaşımız çocuklarımızın rahat edecekleri, kendilerini geliştirecekleri insani yaşam ve eğitim ortamını sağlamak için üzerine düşeni yapmalıdır.

Selahattin Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkanı

1 Aralık 2016

 

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