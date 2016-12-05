Demirtaş’ın tutukluluk hâline devam kararı verildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk incelemesi ve avukatların tutukluluğa yaptığı itirazı değerlendiren Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım gecesi gözaltına alınarak aynı gün tutuklanan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk incelemesi ve avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar bağlandı. DİHABER'in haberine göre, mahkeme heyeti Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.