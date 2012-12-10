Demirtaş'ın tanıklık yapması talebi kabul edilmedi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 112'si tutuklu 205 kişinin yargılandığı KCK Ana davası'na devam ediliyor. Duruşmada söz alan avukat Ruşen Mahmutoğlu, BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "KCK operasyonları AKP, MİT, cemaat ve yargı temsilcilerinin yaptığı toplantılarda kararlaştırıldı" sözlerini hatırlatarak tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahmutoğlu, Demirtaş'ın elinde olduğunu ifade ettiği tutanakların BDP'den istenmesini istedi.

Mahkeme, Mahmutoğlu'nun talebini, "Açıklama davanın esasıyla ilgili değildir" diyerek talebi reddetti. Mahkeme Başkanı Ali Alçık, iddianamenin okunmasının öncelikleri olduğunu belirtirken, Demirtaş'ın gerekirse konuyla ilgili savcılığa ifade verebileceğini belirtti.

Duruşma, iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.