Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'in kararını görüşerek Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, tahliye talebinin “AİHM kararı kesinleşmedi” gerekçesiyle kabul edilmediğini belirtti.

Demir, “Tahliye uygulaması için mahkemenin kararının kesinleşmesine gerek yok. Kararın kesinleşmediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Mahkeme, kararın kesinleşip kesinleşmediğini Adalet Bakanlığı’na sormuş. AİHM’in tutukluluğun devamı için kabul etmediği gerekçeleri mahkeme tekrar tutuklama gerekçesi saymış” dedi.

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaklaşık iki hafta önce Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu karara bağlamıştı.

AİHM, tutukluluğunun “özgürlük ve güvenlik hakkı”, “makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı” ile “serbest seçim hakkı”nın ihlal edildiğini söyleyerek Demirtaş’ın salıverilmesini talep etmişti.

AİHM’in bu kararı sonrasında Demirtaş tahliye talebinde bulundu. Ancak Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.