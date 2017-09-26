Demirtaş'ın 'Seher'i, 10 günde 70 bin sattı

Tutukluluğu devam eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeyken yazdığı ‘Seher’ isimli kitabının 5’inci baskısı yayınlandı. Kitabın 10 günde 70 bin sattığı belirtildi.

Dipnot Yayınları'ndan şu açıklama yapıldı:

“Kitabın toplam basım adedi 10 günde 70 bin adede ulaşmıştır. Kitaba yurt çapında kitabevlerinden ve kitap satışı yapan internet sitelerinden ulaşılabilir. Yurt dışında yaşayanlar da kitap satışı yapan web sitelerinden Seher'i edinebilirler."

"Kadın' meselesini yazarken dikkatli davrandım"

'Erkek’ olarak ‘kadın’ meselesini yazarken dikkatli olduğunu belirten, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 25 Şubat'tan bu yana tutukluluğu devam eden Selahattin Demirtaş, "Kitabı kadınlara ithaf ettim, ama mesajlar erkekleredir. Kadınların bu öykülerden çıkaracakları fazla bir ders yoktur, haddime de değildir. Ben sadece kadın özgürlük mücadelesini yürüten cesur kadınlarla dayanışma ortaya koymak ve erkek zihniyetinin kendisiyle yüzleşmesi için bir katkı sunmaya çalıştım. Çünkü bu yüzleşmeyi hakkıyla yapmayan hiçbir erkeğin özgür bir insan olma ihtimali yoktur. Bu açıdan baktığımızda bu kitabın esas muhatabı erkektir” sözleriyle kitabını anlatmıştı.

Ayrıca, HDP'den yapılan açıklamada Seher'in, Selahattin Demirtaş’ın isteği doğrultusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra partinin genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine de hediye edildiği belirtilmişti.