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Kültür-Sanat

Demirtaş'ın Seher'i 10 dilde okurlarıyla buluşacak

Kitabın Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İngilizce, Kürtçe ve Yunanca yayımlanması için çalışmalar tamamlandı

01 Mart 2018 16:34

Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde kaleme aldığı ve 16 Eylül 2017’de Dipnot Yayınları etiketiyle raflara çıkan ilk öykü kitabı Seher, 6 dile çevrildi. Kitabın 4 dile daha çevrilmesi için çalışmalar sürüyor.

Demirtaş kitabı 5 Kasım 2016 tarihinden itibaren tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde yazdı.

Kitap 4 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 180.000 baskı adedine ulaştı. 

Seher şimdi Türkçe dışında dünyanın farklı ülkelerinde farklı dillerde okurlarla buluşuyor. Kitabın Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İngilizce, Kürtçe ve Yunanca yayımlanması için çalışmalar tamamlandı; Arapça, Çince, Fransızca ve Japonca gibi başka dillerden gelen talepler için ise çalışmalar sürüyor.

Seher, ABD’de Virginia Woolf’un kurucusu olduğu ve ülkenin en büyük yayınevlerinden biri olan Hogart Press; Almanya ve İngiltere için ise dünyanın en büyük yayıncılarından biri olan Penguin Books; İtalya’da Feltrinelli; Yunanistan’da Patakis ve Hollanda’da AW Bruna gibi prestijli yayınevleri tarafından yayımlanacak.

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