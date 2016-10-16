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Politika

Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması istendi

Demirtaş'a 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alanen aşağılamak' suçundan dava açıldı

16 Ekim 2016 21:07

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılamak' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde savcı, 'Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını' düzenleyen TCK 53-1 maddesinden de ceza istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 8 Eylül 2015'te yaptığı bir konuşmada 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılamak' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. TBMM'de milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Demirtaş, ifade vermeyince hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek dava açıldı.

Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılamak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını isteyen savcı 'Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını' düzenleyen TCK 53-1 maddesinden de ceza istedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesi'nde PKK saldırısında 16 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yurtdışı programını 8 Eylül'de keserek Türkiye'ye dönen Demirtaş, havaalanında yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu ve hükümeti eleştirmişti.
 

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