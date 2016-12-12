Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in açıklaması yayınlanarak, Selahattin Demirtaş’ın kalp spazmı geçirdiği öne sürüldü. Bilgen’in Twitter üzerinden açıklamasında, "Demirtaş cezaevinde kalp spazmı geçirmiştir. Eş Genel Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin kaygılarımız var" denildi.

Yetkililer açıklama yaptı

Adliye kaynakları, 3 Aralık Cumartesi akşamı kalbinde rahatsızlık hisseden Demirtaş'ın 6 Aralık Salı günü revire çıkma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Muayenesi sonrası tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk talebi olmayan Demirtaş'ın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade eden yetkililer, sosyal medya üzerinden Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Yüksel kolesterol

DHA'nın haberine göre Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş dün gece kalp ağrısı şikayetiyle cezaevinin revirine götürüldü. Burada yapılan kan tahlili ardından herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Demirtaş’ın kolesterolünün yükseldiği belirlendi. Revirdeki tedavisinin ardından Demirtaş yeniden hücreye alındı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hastaneye sevk edilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.