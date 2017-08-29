Demirtaş'ın öykü kitabı, eylülde raflarda

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde kaleme aldığı öykülerden oluşan bir kitabının eylül ayında raflardaki yerini alacağını açıkladı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre Express dergisinin Eylül sayısına bir röportaj veren Selahattin Demirtaş öykü kitabı ile ilgili bilgiyi ise ek bir not ile duyurdu. Express ekibinin, “Selahattin Demirtaş’ın mektup-söyleşimize ek notu Express matbaadayken elimize ulaştı.

Yeni öykü kitabını merakla bekliyoruz” mesajı ile paylaştığı Demirtaş’ın notu şöyle:

“İçeride yazdığım öykülerden oluşan bir kitabım çıkacak. Bir aksilik olmazsa eylül ayında raflarda olacak. Mütevazı ve küçük bir çalışma oldu. Ancak birçok kişinin desteğiyle kitaba dönüştürebildim. Cezaevinde yazmak ve kitap çıkarmak dışarıda yapmaktan daha zor gibime geldi.”