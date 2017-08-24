Demirtaş'ın Meclis'e SEGBİS'le bağlanma talebi reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisinin Meclis’teki grup toplantılarına cezaevinden bağlanmak için TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçe reddedildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’teki grup toplantısına cezaevinden bağlanmak için TBMM başkanlığına dilekçe vermişti.

Demirtaş’ın grup toplantılarına SEGBİS ile katılma talebi Meclis Başkanlığı tarafından reddedildi.

Demirtaş, başvuru dilekçesinde şunları kaydetmişti:

"Ancak Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesindeki tutukluluk itiraz dosyama sunduğu savunmada, tutukluluğumuzun yasama faaliyetlerimize katılmada herhangi bir engel teşkil etmediğini belirtmiştir. Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi’nin Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak, TBMM’de yasama ve denetleme faaliyetlerinin bir parçası olan grup toplantısına cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıp Meclis Grubuma hitap etmek istiyorum. Eş zamanlı olarak bütün HDP vekillerinin de SEGBİS yoluyla grup toplantılarına katılımının sağlanmasını talep ediyorum."