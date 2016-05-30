Demirtaş'ın 'Genelkurmay' iddiasına CHP'den yanıt: Dedikodu üzerinden muhalefet acizliğin göstergesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlık oylaması öncesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na brifing verildiği yönündeki sözlerine ilişkin, "Silahlı kuvvetlerden brifing alındığı, silahlı kuvvetler üzerinden dolaylı bilgi ulaştırıldığı gibi bir iddiayı şiddetle kınıyoruz. Bir genel başkanın dedikodu üzerinden, bir muhalefet partisine muhalefet etmeye çalışması en basit deyimle acizliğin göstergesidir" dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın bir gazeteye verdiği röportajda, CHP'ye yönelik sözlerini eleştiren Özel, Demirtaş'ın dedikodu siyaseti üzerinden bir pozisyon tutma çabasını üzüntüyle izlediklerini bildirdi.

"Dedikodu üzerinden muhalefet etmeye çalışması acizliğin göstergesidir"

CHP'ye karşı bir algı operasyonunun HDP ayağının Demirtaş tarafından yürütüldüğünü ifade eden Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Oylama öncesinde silahlı kuvvetlerden brifing alındığı, silahlı kuvvetler üzerinden dolaylı bilgi ulaştırıldığı gibi bir iddiayı şiddetle kınıyoruz. Bir genel başkanın dedikodu üzerinden, kendi ifadeleriyle 'duyum' üzerinden, 'kesin bilmiyorum ama böyle duydum' diyerek bir muhalefet partisine muhalefet etmeye çalışması en basit deyimle acizliğin göstergesidir. CHP hiçbir vesayet altında değildir.



Ama keşke Demirtaş ve partisi için de aynı şeyi söyleyebilmiş olsaydık. Adalardan, dağlardan talimat alanlar, İmralı ile Kandil arasında gidip gelen habercilerin ulaştırdığı son kararlara bire bir uyanlar, dünün iktidar partisiyle tam mutabakat partisi, bugün CHP'ye muhalefet ederek, kendisine bir çıkış yolu aramaktadır."

Özel, HDP'nin, Gezi olaylarında, 4+4+4 ve benzeri pek çok düzenleme sırasında iktidar partisinin örtülü destekçiliğini yaptığını, bu konuda sicilinin bozuk olduğunu belirtti.



"Demirtaş'ın cümleleri ateşe benzinle yaklaşmak"

Dokunulmazlıklar konusunda olası bir referandumun Türkiye'yi onarılması mümkün olmayan bir noktaya getirmesinden endişe edildiğine işaret eden Özel, bugün gelinen noktada Demirtaş'ın cümleleriyle ateşe benzinle yaklaştığını savundu.

CHP'nin oylama konusunda Anayasa'ya uygun davranan tek parti olduğunu, milletvekillerini özgür iradeleriyle baş başa bıraktığını belirten Özel, "Bu konuda en ufak bir iddiası olanı, iddiasını ispat etmeye davet etmek durumundayız. Dedikodu siyasetini, çamur at izi kalsın siyasetini hiç kimseye yakıştırmayız. Bugün gelinen nokta Türkiye'yi hendekle, tank arasına sıkıştırmış bir siyasi partinin CHP'ye söyleyecek hiçbir sözü olmadığı noktasıdır.



Bundan sonraki süreçte HDP, Türkiye'yi getirdiği noktadan bir çıkış arayacaksa eğer, bunu demokrasiyi, barışı savunarak, eline silah alan herkesle arasına mesafe koyarak yapması gerekir. Muhalefet partisine karşı hamle yaparak bir sonuç alamazlar. Kişi kendinden bilir işi. Adalardan, dağlardan talimat alanların CHP'yi talimat almakla suçlaması kadar haksız bir iddia olamaz." diye konuştu.

"Kuvvetler ayrılığı ayaklar altında"

"Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un 'Yargı kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır' şeklinde bir sözü oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu da yanıtlayan Özel, Kurtulmuş'un sözlerinin, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ayaklar altına alındığının itiraf edilmesi anlamına geldiğini bildirdi.