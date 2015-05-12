Demirtaş'ın evine ikinci polis baskını!

Diyarbakır'da, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese gittiklerinde kapıyı açan kişinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu görünce şaşırdı. Kısa sürede, polislerin yanlış adrese geldiği ortaya çıktı. Demirtaş, olaya tepki gösterirken, Vali Hüseyin Aksoy'un devreye girmesiyle polisler ayrıldı. İhbarı alıp ekibi yanlış yönlendiren polis görevden uzaklaştırıldı.



Olay, 9 Mayıs günü Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü '155 Polis İmdat' hattını arayan bir kişi, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili ihbarda bulundu. İhbarı yapan kişi, iddiaya göre evin kolay bulunması için de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın evinin olduğu katta, komşu daire olduğunu söyledi.





Demirtaş evdeydi





Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, ihbarı yanlış anladığı belirtilen '155 Polis İmdat' hattındaki görevli, polisleri Demirtaş'ın evinin adresini vererek yönlendirdi. Apartmana giden polis ekibi de Demirtaş'ın oturduğu dairenin kapısını çaldı. Bingöl mitinginden dönüp evinde dinlenen Selahattin Demirtaş'ın küçük kızı kapıya gidip, 'Kim o?' diye sordu. Yanıt verilmeyince, bu kez Selahattin Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş, kapının yanına gelerek, kapıdakilere bir kez daha kim olduklarını sordu.



"Kapıyı açın kim olduğumuzu size göstereceğiz" diyen kişiler, ısrarla açtırmak için kapıya vurunca, bu kez Selahattin Demirtaş, kapının arkasındakilerden kimliklerini göstermelerini istedi. Kimliklerini kapıdaki gözetleme deliğinden gösteren polisler, kapıyı açmalarını istedi.



Vali devreye girdi, polisler çekildi



Tartışmanın uzaması üzerine Demirtaş'ın oturduğu sitenin güvenliği ararken, yakınları da kapıya gelerek polislerle tartıştı. Daha sonra kapıyı açan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da polislere tepki gösterdi ve asla evine girip arama yapamayacaklarını söyledi. Polislerin aramada ısrar etmesi ve tartışmanın uzaması üzerine, durumdan haberdar olan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy devreye girdi. Vali Aksoy, oradaki polislere Demirtaş'ın kapısının önünden ayrılması talimatı verdi. Demirtaş'ın evinin kapısını ısrarla açtırmak isteyen 4 sivil polis ile aşağıda bekleyen 2 polis, Vali Aksoy'un talimatıyla siteden ayrıldı.



Resmi kıyafetli başka bir ekip bu sırada gelip Selahattin Demirtaş'la görüşmek istedi. Demirtaş, polislere, bir yanlışlık olduğunu söyledi. Polisler de bir kaçakçılık ihbarı üzerine ekip geldiğini belirtip, '155 Polis İmdat' hattındaki görevli polis memuru ile yeniden görüştü ve adresin yanlış olduğu ortaya çıktı.





Emniyet: Ekipler şehven gitti





Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, konunun bir kaçakçılık olayıyla ilgili yapılan ihbarda verilen adresin yanlış anlaşılması sonucu meydana geldiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İl Emniyet Müdürlüğümüz '155 Polis İmdat' hattına 9 Mayıs 2015 tarihinde akşam saatlerinde bir ihbar yapılmıştır. İhbarda kaçakçılık suçundan aranan bir şahsın bulunduğu yerin adresi verilmiştir. İhbarcı, daire numarasını bilmediği, adresin kolayca bulunabilmesi için ilgili adresin Selahattin Demirtaş’ın evinin bulunduğu kattaki komşu daire olduğu bilgisini de görevliye söylemiştir. Ancak bu bilgi ihbarı alan operatör görevlisinin ihmali sorucu ilgili ekibe aktarılmamıştır. Aranan şahsın yakalanabilmesi için adresin bulunduğu yere giden polis ekiplerimiz sehven Selahattin Demirtaş’ın dairesinin bulunduğu adrese gitmiştir. Söz konusu yanlışlık ise kısa sürede anlaşılmıştır. Bahse konu olay ile ilgili olarak ihbarcı ile görüşen operatör görevlisi, Vali talimatı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Konunun tüm yönleri ile ve hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması için gerekli araştırmalara başlanmıştır."