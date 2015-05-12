Selahattin Demirtaş'ın evine polis narkotik baskını yapmış!

Narkotik timleri aradıkları uyuşturucu kaçakçısının adresini karıştırıp Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın evine baskın yaptı. Yanlışlık anlaşılınca ekipler kapıdan geri döndü. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve 155 Haber Merkezi'nde görevli bir polis memuru açığa alındı.

Bugüne kadar gizlenen olay 9 Mayıs 2015 gecesi yaşandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, esrar ticareti yapan bir şebekeyi takibe aldı. Teşekkül halinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yapan suç örgütünün aranan bir üyesinin Diclekent semtindeki evi belirlendi.

Evde yoktu

Kamil Elibol'un Sözcü gazetesinde yayımlanan haberine göre, bu kişiyi yakalamak üzere harekete geçen polisin elindeki adres yanlış çıktı. Narkotik ekibi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kapısını çaldı. Kapıyı açan Demirtaş’ın yakınları, evin aranan kişiye ait değil Demirtaş’a ait olduğunu söyledi. Yaptıkları hatayı fark eden polisler evden ayrıldı.

Olay sırasında Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’da olmadığı belirlenirken, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Fatura ise Narkotik ekibi yerine Haber Merkezi’nde görevli bir polis memuruna kesildi. 155′de görev yapan polis memuru Narkotik Büro ekibine “yanlış ev adresi” bildirdiği gerekçesiyle açığa alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, bir Polis Başmüfettişini soruşturma için Diyarbakır’a gönderdi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’un olayla ilgili İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’e bilgi verdiği de öğrenildi.