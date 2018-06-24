Demirtaş'ın eşi Diyarbakır'da oyunu kullandı

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için oy kullanmak işlemi başladı. HDP\'nin Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde oyunu kullandı.

Diyarbakır\'da, oy verme işlemi saat 08.00\'de başladı. 3 bin 311 sandıkta 1 milyon 23 bin 391 seçmenin oyunu kullanması beklenen kentte, sandık başlarında yoğunluk oluştu. Diyrbakır\'da, seçim güvenliği kapsamında 9 bin 400 polis ve 8 bin 443 jandarmanın görev aldığı öğrenildi. Bazı okullarda engelli seçmenlere polislerin yardım ettiği görüldü.

HDP\'nin Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar İlkokulu\'nda oyunu kullandı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Başak Demirtaş, çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Sabahın erken saatinde gelip oyumu kullandım. Çünkü bugün çok heyecanlıyım, güzel bir gün olacak, buna yürekten inanıyorum\" diyerek, vatandaşlara oylarını kullanmaları yönünde çağrı yaptı.

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