Demirtaş'ın AYM başvurusuna Adalet Bakanlığı'ndan yanıt: Propaganda çalışmalarını yapmıştır

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimlerinde ‘Serbest seçim hakkının’ ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru hakkında Adalet Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, Demirtaş'ın seçim döneminde eşiyle telefon görüşmesini, sosyal medya paylaşımlarını ve TRT'deki konuşmasını kast ederek, "Propaganda çalışmalarını yapmıştır" dedi.

AYM’ye yapılan başvuru sonrasında Adalet Bakanlığı Demirtaş’ın, ‘serbest seçim hakkının’ ihlal edilmediğini şu gerekçelerle savundu:

“17 ve 24 Haziran’da TRT’deki propaganda hakkı, parti çalışanları gıyabında seçim çalışması, avukatları ve danışmaları aracılığıyla ilettiği mesajlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi üzerinden propaganda çalışması yürütmüştür.”

Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye yolladığı cevabı Demirtaş’ın avukatı Diyarbakır Barosu’ndan Mahsuni Karaman Twitter hesabından paylaştı: