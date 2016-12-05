Demirtaş’ın Abdullah Zeydan’la aynı koğuşta kalma talebine ret!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, tutuklu bulundukları Edirne Yüksek Güvenlikli F TipiCezaevi’nde HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi reddedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır’dan Edirne’ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Tecritte tutuluyor

Demirtaş’tan iki gün sonra tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirilerek, tek kişilik koğuşa alındı.

Demirtaş, HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalmak istediğini bildirmişti. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, yaptığı değerlendirmede Demirtaş’ın bu talebini kabul etmedi.

Demirtaş ile Zeydan’ın tek kişilik koğuşlarda kalmaya devam edeceği belirtildi.