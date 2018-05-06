Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek olan İnce, Erdoğan'dan da randevu isteyecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, başarı dilemek için AKP ve MHP’nin adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep edeceğini açıkladı.

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyaret edeceğini kaydeden İnce, İyi Parti ve Saadet Partisi liderleri Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’ndan da randevu isteyeceğini ifade etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan İnce, “Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim” dedi.