-DEMİRTAŞ: BÜTÜN DİN VE KÜLTÜRLER TEDBİRİNİ ALSIN DİYARBAKIR (A.A) - 19.09.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Bu ülkede yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere, bütün farklı dinler ve kültürler, kendi dilini ve inancını korumak için devleti beklemeksizin tedbirini almak zorundadır.'' dedi. Kayapınar ilçesindeki Park Orman önünde toplanan ve aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de bulunduğu grup, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı önüne geldi. Burada bir konuşma yapan Demirtaş, Kürt Dili ve Eğitimi Hareketi'nin (TZK Kurdi) anadile duyarlılık ile ilgili başlatmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı kutladıklarını, BDP olarak da desteklediklerini belirtti. TZK Kurdi'nin anadilde eğitim hakkı için başlatığı çalışmaların kamuoyunda değişik tartışmalara yol açtığını ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: ''Burası Kürt halkının anavatanıdır. Dolayısıyla siz bir halkın kendi anavatanında, ana dilde eğitim hakkını tartışamazsınız. Tartışmasız bir haktır. Anadilde eğitim istemek anayasal bir suç değildir. Bugüne kadar milyonlarca Kürt çocuklarını asimile edenler insanlık suçu işlemişlerdir ve biz bu insanlık suçuna artık ortak olmayacağımızı ilan etmek için anadilde eğitimi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakan, bu ülkede başını açmadığı için, sırf başı örtülü olduğu için çocuklar okula alınmadılar. Bu haksızlığı bu ülke yaşadı, halen de yaşıyor. Sayın Başbakanın çocuğu da bu ülkede inanç özgürlüğünü kullanamadığı için okula gidemedi. Biz çocuklarımızı nereye göndereceğiz? Başörtülü kardeşlerimiz asimile edilmeye, inançlarından vazgeçirilmeye tabi tutulmaya çalışılıyorken, buna karşı hep beraber direniyoruz da, çocukların kültürel asimilasyonuna ve ana dilde eğitimine karşı neden hep beraber direnemiyoruz?'' -''ÇOCUKLARIMIZI 5 GÜN OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ''- Demirtaş, çocukların anadilde eğitim alabilmeleri için uğraştıklarını ve bu amaçla onları beş gün okula göndermeyeceklerini hatırlatarak,''Bu saatten sonra bu ülkede yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere, bütün farklı dinler ve kültürler, kendi dilini ve inancını korumak için devleti beklemeksizin tedbirini almak zorundadır. Biz çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeyiz, tam tersine anadilde eğitim alabilsinler diye uğraşıyoruz. Bunun için çocuklarımızı 5 gün okula göndermeyeceğiz. O 5 gün ve daha sonrasında Kürtçe eğitim yapacağız, çocuklarımıza Kürtçe eğitim aldıracağız. Ben kendi çocuğumu yarından itibaren Kürtçe eğitim öğretime gönderiyorum. Sonra da kesintisiz olarak anadilini öğrensin diye her yerde kendi imkanlarımızla çocuklarımızın ve halkımızın ihtiyacını gidermeye çalışacağız.'' diye konuştu.