-DEMİRTAŞ: ATEŞLENMEK İSTENEN ETNİK ÇATIŞMADIR DÖRTYOL (A.A) - 29.07.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesine girişlerine izin verilmemesini eleştirerek, ''Bugün burada fitili ateşlenmek istenen etnik çatışmadır'' dedi. Demirtaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesine girişlerine izin verilmemesi üzerine konvoyun geri dönüşü öncesinde yaptığı açıklamada, çeşitli illerden getirilen güvenlik ekipleriyle ilçenin adeta abluka altına alındığını ve girişlerinin önlendiğini savundu. ''Hukuk dışı bir kararla, devlet eliyle ilçeye girişimiz yasaklanıyorsa durum daha da vahimdir'' diyen Demirtaş, şöyle devam etti: ''Bu durumu Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli görmeli. Bunların siyasi rantı uğruna halk eziliyor. Özellikle Kürtlere saldırılıyor. Hepsi bundan sorumludur. Dört günden bu yana Dörtyol ilçesinde bir grup, örgütlü provokasyon yaparak ve güvenlik güçlerinin gözü önünde özellikle Kürt vatandaşlara saldıran, ev ve iş yerlerini yakan, taşlayan bir faaliyet içindeler. Biz ilk günden bu yana bakanlık, valilik ve güvenlik güçleri nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. Oradaki vatandaşların canına zarar veriliyor, ama müdahale edilmiyor, engellenmiyor.'' İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile dün akşam görüştüklerini ve ilçeye nasıl gideceklerini anlattıklarını, ancak bunun sağlanamamasının vahim olduğunu ifade eden Demirtaş, ''İçişleri Bakanı istifa etmeli ya da açıklama yapmalıdır. Durumu değerlendireceğini söyleyen Bakan, yapa yapa böyle bir şey yaptı'' diye konuştu. Bu durumun faturasının AK Parti'ye çıkartılacağını vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi: ''Kışkırtmalar karşısında durmayan, hiçbir sağduyu çağrısı yapmayan CHP, MHP bu işlerin sorumlusudur. Herkes aklını başına alsın. Bu ülkede kim ki çatışma istemiyorsa bu saldırıları durduracak önlemleri, tedbirleri alsın. Bu iş ülkeyi kaosa kargaşaya sürükleyecek bir iştir.''