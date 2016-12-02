Demirtaş'a saz yasağı bitti: Belli ki çok beste yapacağım

Edirne F Tipi Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın saz yasağı bitti. Avukatları aracılığıyla cezaevinde sazını alan Demirtaş "Belli ki çok beste yapacağım" dedi. Demirtaş'ın aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi de önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

Demirtaş, kendisini ziyarete gelen avukatlarından Metin Kılavuz'a, "Belli ki cezaevinde çok beste yapacağım. Bana bir bağlama ayarlayabilirsen sevinirim" diyerek saz istedi.

Demirtaş'ın isteği üzerine Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne Demirtaş'a verilmek üzere 4 tane saz gönderildi. Cezaevi yönetimi gelen sazlardan birini Selahattin Demirtaş'a teslim etti.



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aynı cezaevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalmak istediğini bildirmişti. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nun, Demirtaş'ın bu talebini değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki bir iki gün içinde karara bağlayacağı belirtildi.

