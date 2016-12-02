T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş'a saz yasağı bitti: Belli ki çok beste yapacağım

Demirtaş'ın aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi de önümüzdeki günlerde karara bağlanacak

02 Aralık 2016 18:47

Edirne F Tipi Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın saz yasağı bitti. Avukatları aracılığıyla cezaevinde sazını alan Demirtaş "Belli ki çok beste yapacağım" dedi.  Demirtaş'ın aynı cezaevinde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi de önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

Demirtaş, kendisini ziyarete gelen avukatlarından Metin Kılavuz'a, "Belli ki cezaevinde çok beste yapacağım. Bana bir bağlama ayarlayabilirsen sevinirim" diyerek saz istedi.

Demirtaş'ın isteği üzerine Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne Demirtaş'a verilmek üzere 4 tane saz gönderildi. Cezaevi yönetimi gelen sazlardan birini Selahattin Demirtaş'a teslim etti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aynı cezaevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalmak istediğini bildirmişti. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nun, Demirtaş'ın bu talebini değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki bir iki gün içinde karara bağlayacağı belirtildi.
 

ETİKETLER

Selahattin DemirtaşEdirnesaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24